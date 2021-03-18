Son dakika haberi: Benzin ve motorinde bu fiyatlar geçilemeyecek! İl bazında fiyatlar...

SUİSTİMAL ETTİLER

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, daha önce yaptıkları uyarılara rağmen bazı sektör oyuncularının gereken adımları atmadığını belirterek, "Devletimiz, eşel mobil sistemi ile üzerine düşeni yaptı ancak ne yazık ki, bazı şirketler kâr oyunları ile bu uygulamayı suiistimal etti. Yaptığımız incelemeler neticesinde tüketicimiz ve sektörümüz için en doğru kararı verdik. Kararımızın ardından tavan fiyattan daha aşağı rakamlarda akaryakıt satışı, daha fazla fiyat rekabeti bekliyoruz" dedi.