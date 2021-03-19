SON DAKİKA! Bakan Karaismailoğlu Çukurova Havalimanı için tarih verdi!





Çukurova Havalimanı inşası titizlikle sürdürüldüğünü belirten Bakan Karaismailoğlu, "İnşaatımızı, pek çok benzer büyüklükte projede olduğu gibi 'altyapı' ve 'üstyapı' şeklinde iki farklı ihale kapsamında ele aldık. Havalimanı'nın altyapı inşaatına 2017 yılının başında başladık. Bugüne kadar yüzde 92,3 oranında fiziki gerçekleşme kat ettiğimiz çalışmalarımızı inşallah yıl sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz" diye konuştu.

Çukurova Havalimanı'nın üst yapı inşaatlarını, yap-işlet-devret yöntemi ile yaptıklarıın kaydeden Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Birinci etap inşaatları için 60 bin metrekarelik İç-Dış Hatlar Terminal Binası, 30 bin metrekarelik kapalı otopark ve viyadük, 6 adet sabit ve hareketli yolcu köprüsü, DHMİ Hizmet Binası, teknik blok ve kontrol kulesi, kaza ve yangın istasyonu, güç merkezi, akaryakıt istasyonu, atık su arıtma tesisi, ısı merkezi ve depolar, uçak yakıt hidrant tesisi ile peyzaj alanları yer alacak. Birinci Etabı, inşallah 2022'de tamamlayarak, havalimanımızı hizmete açacağız. Yap işlet devret ihale usulü ile yapılacak üstyapı (terminal ve mütemmim yapılar) için görevli şirket toplamda 155 milyon euro yatırım yapacaktır.