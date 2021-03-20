Çukurova Havalimanı 2022’de açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çukurova Havalimanı altyapı inşaatının yüzde 92.3'ünün tamamlandığını, birinci etabın 2022'de hizmete açılacağını belirtti. Karaismailoğlu, "Geldiğimiz noktada Türkiye, tarihe, bölgesinde bir lojistik süper güç olarak adını yazdırmış, Avrupa'dan uzak Asya'ya kadar giden ticari koridorlar üzerinde hakimiyetini ilan etmiştir. Tüm bu kazanımlar, hava, kara, deniz ve demir yolları ile haberleşmede hayata geçirilen cesur projelerimizin sonucudur. Türkiye'nin her noktası bu adımlardan nasibini alırken, Mersin ve Çukurova bölgesinde de yöremizin çehresini değiştirecek, geleceğe hazırlayacak stratejik adımlarla ilerliyoruz" diye konuştu.Bakan Karaismailoğlu, havalimanının yapımının titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, "İnşaatımızı, pek çok benzer büyüklükte projede olduğu gibi altyapı ve üstyapı şeklinde iki farklı ihale kapsamında ele aldık. Havalimanının altyapı inşaatına 2017 yılının başında başladık. Bugüne kadar yüzde 92.3 oranında fiziki gerçekleşme kat ettiğimiz çalışmalarımızı inşallah yıl sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz. Projemiz kapsamında 3 bin 500 metre uzunluğunda pist ile aynı uzunlukta paralel taksi yolu yapıyoruz. Yine ayrıca, 30'ar metre uzunluklarında 4 adet yüksek sürat taksi yolu ile aynı uzunluk ve sayıda bağlantı taksi yolu öngörüyoruz. Bin metreye 243 metre boyunda apron ile birlikte 464 çarpı 120 metre ölçülerinde de özel uçak apronu inşa edeceğiz. Havalimanımızın kargo terminal apronu 252 çarpı 243 metre ebatlarında olacak. İki adet yer hizmetleri araç parkı inşa edilirken projenin çevre tel örgüsüyle birlikte nöbetçi kulübeleri ve çevre güvenlik yolu da yapılacaktır" şeklinde konuştu.Çukurova Havalimanı projesinin birinci ve ikinci etap yatırımları kapsamında yolcu kapasitesini yıllık 8 milyon kişi olarak öngördüklerini de belirten Karaismailoğlu, "Yolcu sayısının 9 milyona ulaşması halinde, üçüncü etap yatırımlarına başlanacak. Çukurova Havalimanı'na şehir merkezlerinden kara ve demir yoluyla ulaşımın sağlanması için Karayolları ve Demiryolları Genel Müdürlüklerimizle birlikte Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüklerimiz koordineli olarak yoğun bir çalışma yürütüyor. Çukurova Havalimanımızın demir yolu bağlantısına da önümüzdeki günlerde başlayacağız. Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren hattımızdan yapılacak bağlantı ile raylı sistemle olan bağlantı da çözülmüş olacak. Yani dört başı mamur Çukurova'ya yakışan uluslararası bir havalimanımız olacak. Mersin ve Adana bölgesinin ticaretine, turizmine ve iş yaşamına canlılık ve hareketlilik getirecek Çukurova Havalimanımızın şimdiden ülkemize ve bölgemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.Mersin Limanı Genişleme Projesi temel atma törenine de katılan Karaismailoğlu, "Limanımız, konumu, kapasitesi, serbest bölge ile komşu olmasından dolayı büyük önem arz ediyor. 2007-2020 yılları arasında limana 1.2 milyar doların üzerinde yatırım yapıldı. Sadece ülkemiz için değil, Irak, Suriye ve diğer komşu ülkelerle olan ticarette kritik işlevi olan limanımız, sektörün ihtiyaç ve taleplerine cevap vermek üzere sürekli olarak genişletilmekte ve kapasite artırımına gidilmektedir. Temelini atacağımız Doğu Akdeniz Terminali ikinci fazı da son derece gerekli bir proje. Yatırım bütçesi 375 milyon dolar olan projemizi 1.5 yılda tamamlamayı hedefliyoruz. 2022 sonunda işletmeye açılmasıyla 500'ü doğrudan 5 bin kişiye dolaylı istihdam sağlayacak" dedi.