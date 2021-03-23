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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL? 23 Mart Bugün 22 ayar bilezik fiyatları canlı ve güncel!
Giriş Tarihi: 23.3.2021 11:22

Son dakika: fiyatları ne kadar, kaç TL? 23 Mart Bugün canlı ve güncel!

Son dakika: 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL? 23 Mart Bugün 22 ayar bilezik fiyatları canlı ve güncel!

Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların ilgi odağı haline gelen fiyatları üzerindeki son dakika hareketliliği merak ediliyor. Koronavirüs salgını sebebiyle yatırımlarını sarı metal üzerinden değerlendirmek isteyen vatandaşlar haftanın ikinci işlem günü itibariyle ne kadar oldu, kaç TL gibi sorulara yanıt arıyor. İşte canlı ve güncel rakamlar eşliğinde son dakika 22 ayar bilezik fiyatları

22 ayar bilezik fiyatları ile ilgili son gelişmeler milyonların gündemine geliyor. Son olarak yükselişe geçtiği bilinen 22 ayar bileziğin fiyatı canlı ve güncel olarak değişkenlik gösteriyor. Tam bu noktada 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL oldu sorusuna yanıt aranıyor. Hem hediye hem yatırım amaçlı alınan 22 ayarın fiyatı da bu bakımdan önem kazanıyor. Kapalıçarşı'dan gelen rakamlarda göre 22 ayar bilezik fiyatları yükselişe devam ediyor.

22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI NE KADAR?

İşçiliği ve değeri yüksek olan 22 ayar bilezik fiyatları üzerindeki son dakika hareketliliği devam ediyor. Canlı ve güncel rakamlar eşliğinde 22 ayar bilezik fiyatları detayları şöyle;

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

ALIŞ: 391,7700

SATIŞ: 420,9200

22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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Son dakika: 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL? 23 Mart Bugün 22 ayar bilezik fiyatları canlı ve güncel!
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