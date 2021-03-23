Son dakika haberi... Yiğit Bulut'tan çok önemli açıklama: "Bütün piyasa bunu bilsin" diyerek duyurdu

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, ekonomide yaşanan gelişmeler hakkında AHaber'e özel açıklamalarda bulundu. Yiğit Bulut, " Serbest piyasa koşullarından sayın Cumhurbaşkanımız belediye başkanlığından itibaren ortaya koyduğu tavırla asla taviz verilmeyeceğini her zaman söyledi. Serbest piyasa koşullarından asla taviz verilmeyecek." dedi.
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Yiğit Bulut'un açıklamaları şu şekilde:
İNANILMAZ BİR ŞEKİLDE SPEKÜLASYON YAPILIYOR
Her şeyden önce şunu söyleyerek başlamak istiyorum; Biraz önce sayın Merkez Bankası Başkanı ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Yapmış olduğu açıklamanın üzerinden bir kez daha geçip, bazı soruları ben de kendisine sordum. Yayında daha net açıklayabilmek için. Çünkü inanılmaz bir şekilde spekülasyon yapılıyor. Sabah bakıyorum haberlere eski parti kurmuş bakanlar, siyasetçiler, bazı siyasetçiler... Kara pazartesi, Kara Salı... Yani bu ülke bizim bu ülkede bir kara pazartesi olursa hiç kimsenin işine yaramaz. İş yerleri, çalışanlar hepimiz aynı gemideyiz. Bizim gidecek hiçbir yerimiz yok. Bu topraklarda yaşayacağız hep birlikte. Bu tip spekülasyonları yapan arkadaşlar ister siyasetçi, ister gazeteci olsun lütfen vicdanen bir oturup düşünsünler. Ne oldu o gece 8.48'e kadar yurtdışından doları zorladılar. Ben şimdi önümde 7.75'i görüyorum ekranda. Yani 7.50'lerde dengelenmişti. Tekrar oraya doğru bir çekilme söz konusu.
"FAİZ DEĞİŞİKLİĞİ OLMAYACAK"
Bakın sayın Merkez Bankası Başkanı yaptığı açıklamada şunun altını net olarak çizdi. Herhangi bir olağanüstü toplantıyla herhangi bir kısa vadeli bir faiz değişikliği olmayacak dedi. Bu çok önemli. Çünkü bunu speküle ediyorlar. Yine sadece işi ortalığı karıştırmak olan profesör ünvanı olan bir arkadaş var, youtube videolarında bu şekilde spelülasyon yapıyor. O diyor ki; "Toplantı yapılacak. Faiz 10 puan indirilecek. O zaman ne olacağını göreceğiz." Şimdi bakın bunların hepsi uydurulmuş, bilgi sahibi olmadan ülkeye zarar vermek için ortaya atılmış cümlelerdir. Çok net olarak Merkez Bankası başkanımızın yapmış olduğu açıklama ortadadır. Ertesi gün bankalarla yaptığı toplantılarda söylediği ortadadır, Burada bir parantez açarak şunu da söylemek istiyorum. "İşte gazeteciden Merkez Bankası Başkanı yaptılar" Burada herkesi vicdana davet ediyorum. Merkez Bankası Başkanımız 32 yaşında özel bir bankanın genel müdür yardımcısı oldu. Türkiye'de 32 yaşında banka genel müdür yardımcısı olmak imkansızdır neredeyse. Yıllarca bankacılık enstitüsünde ders verdi; doçentliğini - profesörlüğünü aldı. Televizyonda ona iftira atanların birçoğu da onun öğrencisi.
BÜTÜN PİYASA BUNU BİLSİN
Bu ülkeye zarar vermeyin; Bakın çok açık ve net. Sayın Merkez Bankası Başkanı'mızdan da aldığım bilgi; Bir kere daha doğrulattım. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı sıfatı ile söylüyorum. Bütün piyasa bunu bilsin. Herhangi bir olağanüstü adım-hareket olmadı, olmayacak. Bu bağlamda yapılan bütün spekülasyonlar tamamen yalan üzerine kurulmuştur. Serbest piyasa koşullarından sayın Cumhurbaşkanımız belediye başkanlığından itibaren ortaya koyduğu tavırla asla taviz verilmeyeceğini her zaman söyledi. Serbest piyasa koşullarından asla taviz verilmeyecek. Kesinlikle; Merkez Bankası'nın da olağanüstü bir toplantı ile herhangi bir müdahalesi veya olağan dışı bir kararı söz konusu değildir. Sayın Merkez Bankası Başkanı çok önemli bir şey söyledi. Bugüne kadar bu cümleyi çok duymadık. Bankacılar bunu anladı ama; iyi niyetli olmayan bazı insanlar bunu duymazdan geldiler. Ne dedi biliyor musunuz? "Biz bilançomuzu ayrı yöneteceğiz, Bankalar kendi bilançosunu ayrı yönetecek. Kimse kimseye müdahale etmeyecek. Tam bir serbest piyasa koşulu, tam bir serbestlik ortaya koyacağız dedi. Bugüne kadar bu cümle söylenmedi.