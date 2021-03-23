Son dakika haberi... Yiğit Bulut'tan çok önemli açıklama: "Bütün piyasa bunu bilsin" diyerek duyurdu

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, ekonomide yaşanan gelişmeler hakkında AHaber'e özel açıklamalarda bulundu. Yiğit Bulut, " Serbest piyasa koşullarından sayın Cumhurbaşkanımız belediye başkanlığından itibaren ortaya koyduğu tavırla asla taviz verilmeyeceğini her zaman söyledi. Serbest piyasa koşullarından asla taviz verilmeyecek." dedi.

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Yiğit Bulut'un açıklamaları şu şekilde:

İNANILMAZ BİR ŞEKİLDE SPEKÜLASYON YAPILIYOR

Her şeyden önce şunu söyleyerek başlamak istiyorum; Biraz önce sayın Merkez Bankası Başkanı ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Yapmış olduğu açıklamanın üzerinden bir kez daha geçip, bazı soruları ben de kendisine sordum. Yayında daha net açıklayabilmek için. Çünkü inanılmaz bir şekilde spekülasyon yapılıyor. Sabah bakıyorum haberlere eski parti kurmuş bakanlar, siyasetçiler, bazı siyasetçiler... Kara pazartesi, Kara Salı... Yani bu ülke bizim bu ülkede bir kara pazartesi olursa hiç kimsenin işine yaramaz. İş yerleri, çalışanlar hepimiz aynı gemideyiz. Bizim gidecek hiçbir yerimiz yok. Bu topraklarda yaşayacağız hep birlikte. Bu tip spekülasyonları yapan arkadaşlar ister siyasetçi, ister gazeteci olsun lütfen vicdanen bir oturup düşünsünler. Ne oldu o gece 8.48'e kadar yurtdışından doları zorladılar. Ben şimdi önümde 7.75'i görüyorum ekranda. Yani 7.50'lerde dengelenmişti. Tekrar oraya doğru bir çekilme söz konusu.