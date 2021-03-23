Türk Telekom’dan sanat eğitimi

TÜRK Telekom'un Engelsiz Yaşama Derneği (EyDer) ile birlikte hayata geçirdiği 'Günışığı' projesi kapsamında az gören çocuklar sanatla buluşuyor. Türk Telekom ve İstanbul Modern işbirliğiyle hazırlanan Sanatın Günışığı Eğitim Programı'nda Günışığı Çocukları'na çevrimiçi sanat eğitimleri verilecek. Eğitimler kapsamında atölye çalışmalarının yanı sıra çevrimiçi müze turları da düzenlenecek. İstanbul Modern Sanat Müzesi işbirliğiyle yıl boyunca 10 atölye çalışması ve 4 çevrimiçi müze turu olarak gerçekleşecek. Sanat tarihi ve sanatçılar hakkında bilgi sahibi olan çocuklar, çevrimiçi atölyelerde kendi çalışmalarını oluştururken yaratıcılıklarını geliştirme fırsatı buluyor.