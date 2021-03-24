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Giriş Tarihi: 24.3.2021 09:09 Son Güncelleme: 24.3.2021 09:19

Gemi adamlarının belge geçerlilik süresi 30 Haziran'a kadar uzatıldı

AA
Gemi adamlarının belge geçerlilik süresi 30 Haziran'a kadar uzatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından denizcilere verilen gemi adamı cüzdanı, gemi adamı yeterlik belgesi, STCW sertifikaları ve sağlık yoklama belgelerinin süresi, yurt dışında bulunan gemi adamları için 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

Denizcilik Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, kurum, liman başkanlıklarının yanı sıra ilgili kurum ve kuruluşlara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan kararlara ilişkin yazı gönderdi.

Bu kapsamda, denizcilere verilen gemi adamı cüzdanı, gemi adamı yeterlik belgesi, STCW sertifikaları yurt dışında bulunan gemi adamları için 30 Haziran'a kadar geçerli olacak.

Yurt dışında belge yenileme sürecinin yeni problemler doğuracağı düşünülerek Denizcilik Genel Müdürlüğünün talebi üzerine Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünden alınan yazıyla halihazırda ülke dışında seferde bulunan denizcilerin, sağlık yoklama belgeleri de herhangi bir onaya ihtiyaç duyulmadan 30 Haziran'a kadar kullanılabilecek.

Gemilere Türkiye'den katılacak mürettebatın ise belgelerini yenilemeleri gerekiyor.

İhtiyaç halinde yurt dışındaki denizcilik idarelerine sunulmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından Uluslararası Denizcilik Örgütüne gönderilen yazı, diğer ülkelere de duyuruldu.

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Gemi adamlarının belge geçerlilik süresi 30 Haziran'a kadar uzatıldı
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