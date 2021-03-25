“Ekonomide toparlanma süreci bu yıl içinde başlayacak”

Küresel salgının en büyük etkileri ekonomik alanda hissedilirken, dünya ülkeleri bu alanda sağladıkları mali teşvikler ile yaşanan krizin olumsuz getirilerini dengelemeye çalıştı. Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı da ekonomik anlamda oldukça zorlu geçen 2020 yılının ardından küresel ekonominin 2021 yılındaki seyrine yönelik öngörülerde bulundu. Kırmızı, dünya çapında, hükümetlerin ekonomik iyileşme ve mali teşvik dağıtımına 2021 yılının ilk yarısında başlayacağını öngörerek şunları söyledi: "Böylelikle tüketicilere ve yatırımcılara ekonomik güven ortamı sağlanacak. Bu iyileşme döneminde bankacılık sistemi ve kredilerin seyri etkili olacaktır. Güçlü bankacılık sistemi ekonomik refah ortamının yeniden kazanılması için zemin hazırlarken sorunlu kredi etkileri ise kabul edilebilir seviyeler içerisinde seyredecektir.""Salgının yarattığı koşullar 2020'de zorlu bir ekonomik ortam yaratsa da 2021 yılında küresel boyutta iki aşamalı bir ekonomik büyüme hakim olacaktır" diyen Kırmızı sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunlardan ilki; kitlesel aşılama sürecinin olumlu etkilerinin hissedilmesi ile kısıtlamaların kademeli olarak gevşetilecek olmasıyla düzene giren ekonomik faaliyetlerden kaynaklanan mekanik bir toparlanma yaşanacak. İkinci aşamada ise toparlanma yaşanan ekonomik ortam tüketiciler için güven ortamını artıracak ve mali teşviklerin yaygınlaştırılmasına destek sağlanacak. Gevşek para politikası ve mali destekler, alternatiflere karşı hisse senedi piyasalarının daha iyi performans göstermesi için destek sağlayacağından, piyasalar toparlanma yaşayacak ve salgın sonrası trendlerle fiyatlandırılacaktır."