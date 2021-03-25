TCMB Başkanı Kavcıoğlu banka yöneticileriyle görüştü

TürkiyeCumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ev sahipliğinde, TBB yönetiminde olmayan ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği'ndeki (TKBB) bankaların yöneticileri ile İstanbul'da görüştü. Bankacılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre; toplantıda, enflasyondan para politikasına, küresel gelişmelerden bankacılık sektörünün taleplerine kadar birçok konu görüşüldü. Merkez Bankası'nın, hükümetçe belirlenen orta vadede enflasyonu yüzde 5 seviyesine indirme hedefine sıkı sıkıya bağlı kaldığı ifade edilirken, bankanın bu hedefe ulaşmak için para politikası araçlarını uygun bir şekilde kullanacağı belirtildi. Üst düzey bankacılar, TCMB'nin enflasyonda kalıcı düşüş sağlayacak şekilde para politikası duruşunu belirlemeye devam edeceğini aktardı. Verimli bir görüşmenin gerçekleştiğini ifade eden bankacılar, TCMB'nin, bankalara hiç bir şekilde müdahale etmeyeceğini sözlerine ekledi.