Bakan Elvan'dan muhalefetin algı operasyonuna net cevap: Bu kadar detay başka ülkede yok...

553 BİNDEN FAZLA FİYAT DERLENDİ

Bakan Elvan, TÜİK'in geçen yıl TÜFE kapsamında 81 il merkezinin tamamı, 225 ilçede bulunan 28 binin üzerinde işyerinden her ay 418 madde ve 897 madde çeşidi için toplam 553 bin 64 fiyat derlediğini anımsattı. Elvan, ayrıca 4 bin 274 kiracının da endeks kapsamında takip edildiğini ifade etti. Bakan Elvan, "Perakende sektöründe yer alan, belirli bir mala tahsis edilmeyen mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret kodu altında tanımlı, halk arasında zincir market olarak bilinen, isimleri herkes tarafından rahatlıkla sayılabilecek olan tüm işyerlerinden fiyat derleniyor. Bu zincir marketlerin yanı sıra il düzeyinde yoğun alışveriş yapılan yerel marketleri de kapsıyor" değerlendirmesini yaptı.