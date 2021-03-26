Korkmaz Enes Ergun kimdir? Borsa İstanbul yeni Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun oldu

Borsa İstanbul'dan gelen son dakika haberine göre yeni genel müdür belli oldu. Mart ayının başında Hakan Atilla'nın istifasının ardından göreve kimin geleceği merak ediliyordu. 26 Mart tarihinde gerçekleştirilen Borsa İstanbul Genel Kurulu sonrası yeni Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun oldu. Bu kararın açıklanmasıyla birlikte "Korkmaz Enes Ergun kimdir, nerelive kaç yaşında" soruları da merak konusu oldu.

KORKMAZ ENES ERGUN KİMDİR?



Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünde 1997 yılında tamamlayan Ergun, aynı yıl Borsa İstanbul'da çalışma hayatına başladı.



Yüksek lisansını ve doktorasını Marmara Üniversitesi İktisat Anabilim Dalında tamamladı.

24 yıllık Borsa ve Sermaye Piyasaları tecrübesine sahip olan Ergun, çok sayıda şirketin halka arzının değerlendirilmesi ile işlem gören şirketlerin incelenmesini ve piyasa faaliyetlerini yönetti.



Ergun, halen Kotasyondan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu.