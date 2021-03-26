STOW 40 YILDIR DÜNYAYI RAFLIYOR

Stow Group 40 yıldır depolama ve raflama sistemlerine yönelik verimli çözüm önerileriyle müşterilerini en doğru ve optimum sonuca ulaştırıyor. Tüm sürecin müşteri odaklı ve Avrupa standartlarındaki ihtiyaçlara uygun olarak yürütüldüğü Stow'un Türkiye Genel Müdürü Tolga Şener, Stow Türkiye Satış Direktörü Erhan Dönmez ve Stow Türkiye Mali İşler Direktörü Özgür Gültekin ile konuştuk.

1-Depolama çözümleriyle sektörün öncü firmalarından Stow'un misyon ve vizyonundan bahseder misiniz?

Tolga Şener: Stow Grubu olarak misyonumuz yenilikçi endüstriyel depo çözümlerimizle yerel ve global tüm müşterilerimizin uzun vadeli iş ortağı olmak. Depo çözümlerinde 40 yılı aşkın olan tecrübemiz sayesinde Avrupa standartlarında ihtiyaçlara uygun en doğru ve esnek çözümü müşterilerimizle buluşturmaya gayret ediyoruz ve müşterilerimizle uzun vadeli ilişkiler inşa edebilmek için de tüm süreçlerimizi müşteri odaklı hale getiriyoruz.

Vizyonumuz hem Türkiye'de hem de ihracat yaptığımız bölgelerde sektörümüze yenilikçi ve yüksek performanslı çözümlerimizle önderlik etmek ve müşterilerimizin "intralojistik" alanında en çok tercih ettiği iş ortağı olmak. Bunun için çalışanlarımıza, ürünlerimize ve fabrikamıza yatırım yapmaya devam ediyoruz. Stow Grubu olarak hem organik hem de inorganik büyüyerek kendi alanında en büyük global oyunculardan biri olmayı hedefliyoruz. Bu yüzden de motto'muz: "We rack the World" yani "Dünya'yı raflıyoruz."

2-Stow'un ürün portfolyosunda hangi ürün ve hizmetler bulunuyor?

Erhan Dönmez: Stow Grubu olarak ana faaliyetimiz endüstriyel depo ve raflama sistemlerini geliştirmek, üretmek ve müşterilerimizin bu alandaki ihtiyaçlarını terzi usulü karşılamak. Ana odağımız doğru mühendislik çözümleriyle en iyi kaliteyi en uygun fiyatla müşterilerimizle buluşturmak ve müşterilerimizin depo ihtiyaçlarında çözüm ortağı olmak. Bu sebeple her müşterimizin ihtiyacını bizzat yerinde tespit ederek tasarım ve mühendislik desteğimizle en uygun endüstriyel depo çözümlerini önermekteyiz. Ürün gamımızda palet rafları, kayar raflar, küçük ürünlerin saklanabileceği raf sistemleri, asma katlı (mezanin) sistemler, tek veya çift yönlü palet taşıma sistemleri (shuttle), drive-in raf sistemler, konsol kollu raflar ve sadece raflardan oluşan çelik konstrüksiyonlu (silo) yapılar bulunmaktadır. Müşterilerimize ihtiyaçlarına uygun en doğru depo sistemini sağlamanın yanı sıra satış sonrası hizmetlerimizle de her türlü bakım ve onarım hizmetlerini sağlamaktayız.

3-Ürün ve hizmetlerinizle müşterilerinize ne gibi çözüm önerileri sunuyorsunuz?

Erhan Dönmez: Doğru depolama sistemini seçmek bir işletmenin operasyonel verimliliği ve büyüyebilmesi için oldukça kritik bir yatırım, eğer yanlış bir sistemle yola çıkılırsa ek yatırım maliyetleri ve operasyonel zorluklar kaçınılmaz olmakta.

Biz 40 yılı aşkın olan tecrübemiz ışığında Stow Türkiye olarak müşterilerimizin bütçesel, alansal, operasyonel ve süresel kısıt ve kıstaslarını göz önüne alarak ihtiyaçlarına uygun en doğru ve optimum raf sistemlerini sunabilmekteyiz. Örneğin, çok fazla ürün türü (SKU) olan bir işletmede sırt sırta raf sistemi ön plana çıkarken, aynı tipte çok sayıda paletli ürünlerin depolanması için içine girilebilen raf sistemleri (drive-in) veya shuttle (palet taşıyıcı) sistemleri verimli alan kullanımı açısından tercih edilmelidir. Eğer depolamak istenilen ürünler çok farklı palet veya kutularla istiflenecekse mezanin diye de adlandırılan katlı raf sistemleri değerlendirilmelidir.

Bir işletmenin raf sistemi yatırımı yaparken değerlendirmesi gereken diğer önemli husus depo alanının hacmini en optimum kullanmak, mümkünse dikey depolama ile stoklama kapasitesini en üst seviyeye çıkarmak. Stow Türkiye olarak müşterilerimizin depo proje çalışmalarının ilk aşamasında yer alarak mühendislik ve teknik tasarım ekiplerimizle müşterilerimizin çözüm ortağı olarak çalışıyor, onların en doğru ve optimum çözüme daha proje aşamasında karar vermelerini sağlıyoruz ki sağlıklı bir yatırım gerçekleşsin.

Burada işletmelerin dikkat etmesi gereken diğer teknik konular kullanılan raf sistemi malzemelerinin kalitesi, istiflenecek yükleri taşıyabilme kapasiteleri ve en önemlisi deprem dayanıklılığı. Deprem riski olan bir ülkede olduğumuzdan dolayı işletmeler yatırım yaptıkları raf sisteminin deprem hesaplarına göre projelendirilmiş olmasına ve statik hesaplamaların da buna uygun ve doğru şekilde yapılmış olmasına çok dikkat etmeliler.

4- Teknolojik dönüşüm sektörünüzü nasıl bir değişime yönlendirdi, bu değişime ayak uydurmak için neler yaptınız, yapıyorsunuz?

Tolga Şener: Stow Grubu olarak depo çözümleri ile ilgili teknolojik gelişmeleri yakından takip edip Ar-Ge'ye yaptığımız yatırımlarla inovatif çözümler üretmeye çalışıyoruz. 40 yılı aşkın teknik deneyimimiz ve tecrübeli mühendislik ekibimiz sayesinde AB norm ve regülasyonlarıyla uyumlu yüksek kalitede ve esnek depo sistem çözümlerini üretmeye odaklanan bir grubuz. Stow bünyesindeki özel uygulamalarımız ve yazılımlar sayesinde depreme dayanaklı güvenli yük taşıma kapasitelerini hesaplayabiliyoruz. Ar-Ge faaliyetlerimiz kapsamında 2019'da Atlas 2D'yi Logimat fuarında lanse ettik. Atlas 2D paletleri 2 yönlü taşıyabilen bir makinedir, muadillerine göre en önemli farkı X ve Y yönünde çalışabilmesidir. Bu makine hem depolama şeritlerinin raylarında hem de ana şeritlerin raylarında paletleri taşıyabilen kendi kendine bir uygulama üzerinden çalıştırılan bir palet taşıyıcıdır. Bu sayede taşıyıcı, paletleri kavşak noktalarında herhangi bir operatöre veya başka taşıyıcı bir cihaza gerek kalmadan kanalını değiştirerek taşımaya devam edebilir. Bu ürünle hem yarı otomatik hem de tam otomatik depolarda müşterilerimize verimli bir depolama sistemi sunmayı hedefliyoruz. Ayrıca endüstri 4.0 başlığında yeni otomasyon ürünlerimizin Ar-Ge'sine devam ediyoruz, yakın zamanda bu ürünlerimizi de lanse etmeyi planlıyoruz

5- Covid-19 pandemisi sektörünüzü nasıl etkiledi, salgın etkisinde geçen 2020 yılı Stow için nasıl geçti, 2021 hedefleri arasında neler yer alıyor?

Tolga Şener: Pandemi sadece ülkemizde değil tüm dünyada da hem sektörümüzü hem de firmamızı ciddi şekilde etkiledi. Stow Grubu olarak özellikle iş hacmimizin yoğun olduğu Avrupa Birliği'nde montaj faaliyetlerimiz yavaşladı ve fabrikalarımızda belli bir dönemde üretimi yavaşlatmak zorunda kaldık. Stow Türkiye olarak da özellikle ihraç pazarlarımızdaki karantina sonucu oluşan durgunluk sebebiyle siparişlerde düşüş, buna bağlı olarak fabrikamızın üretim kapasite kullanımında da düşüş gözlemledik. Bu sebeple de fabrikamızdaki vardiya adedini geçici bir süre için azalttık. Ayrıca beyaz yakalı çalışanlarımızın çoğuna evden çalışma imkânı sunduk, fabrikaya gelmek zorunda olanlar için de her türlü sosyal mesafe tedbirlerimizi uyguladık.

Erhan Dönmez: Pandemi birçok sektörü olumsuz etkilediği gibi bazı sektörlerde tedarik zincirinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu ve bu sebeple özellikle e-ticaret, gıda, ilaç ve hızlı tüketim ürünleri gibi sektörlerde depo yatırımlarına ihtiyaçların arttığı bir yıl oldu. 2020 yılında ihracat yaptığımız pazarlarda ise depo yatırım projelerinin azaldığını ve küçülen pastadan pay alabilmek için de fiyata endeksli artan bir rekabet oluştuğunu gözlemledik. 2021 yılında mühendislik tarafımızı, yenilikçi ve kaliteli ürünlerimizi ön plana çıkararak iş hacmimizi ve müşteri portföyümüzü yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda agresif olarak büyütmeyi hedefliyoruz.

Özgür Gültekin: Ernst&Young bağımsız denetiminden geçmiş 2020 finansal sonuçlarımıza göre satış gelirlerinde bütçe hedefimizi yakaladık. Etkin yönettiğimiz ticari, operasyon ve mali faaliyetlerimizin de etkisiyle faaliyet karımız ve nakit akışımızda da 2020 hedeflerimizi gerçekleştirdik.

6- Çelik fiyatlarının artması sizi nasıl etkiledi? Çelik fiyatlarındaki dalgalanmaları nasıl yönetiyorsunuz?

Özgür Gültekin: 2020 son çeyrekte başlayan çelik fiyatlarındaki artışın üzerine yukarı yönlü döviz kurunun da etkisiyle çelik ana sanayinin şart koştuğu DBS ödeme sistemi firmaların banka kredi limitlerini ciddi olarak daralttı. Bu gelişmeler firmaların işletme sermayesi veya yatırım finansmanı ihtiyaçlarına yönelik kredi kullanım çabalarını negatif etkiledi. Stow Türkiye olarak nakdi ve gayri nakdi finansal ihtiyaçlarımızı zamanında ve uygun maliyetlerle çözümleyerek ticari aktivitelerimize kaldıraç etkisi yapabildik. Eximbank'ın uygun finansman imkanlarından yararlanarak likiditemizi ve nakit akışımızı güçlü tutmayı başarabildik.

Web sitesi: https://www.stow-group.com/tr

İrtibat: +90 (262) 349 30 16 & info.stow.tr@stow-group.com

Tolga Şener – Stow Türkiye Genel Müdürü

Erhan Dönmez – Stow Türkiye Satış Direktörü

Özgür Gültekin - Stow Türkiye Mali İşler Direktörü

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