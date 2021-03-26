Taha Duymaz kimdir, kaç yaşında? Taha Duymaz video yayınlayarak sosyal medya fenomeni olmuştu...

Taha Duymaz, uzun zaman önce çok tartışılan bir sosyal medya fenomeni olmuştu. Yaptığı videoları paylaşan Taha Duymaz, mütevazı mutfağında kimi zaman takipçilerinin takdirini toplarken, kimi zaman da "fakir edebiyatı" yaptığı yönünde eleştirilerle karşılaşmıştı. 2003 doğumlu Taha Duymaz videosu ilk kez yayınlandıktan kısa süre sonra 300 bine yaklaşan abone sayısına ulaşmış ve pek çok mecrada konuşulmaya başlamıştı. Bugüne kadar hakkında paylaşılan bilgiler ışığında Taha Duymaz kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, Taha Duymaz hakkında bilgiler...

Evde yaptığı yemekleri paylaşan ve kimileri tarafından "edebiyat yapmakla" suçlanan isim kısa sürede 300 bini aşan takipçi sayısına ulaşmıştı. Taha Duymaz videosu ilk kez paylaşıldıktan kısa süre sonra tüm sosyal medya platformlarında fenomen haline gelmişti. Şimdiye kadar hakkında paylaşılan bilgilere göre, Taha Duymaz kimdir, ne iş yapıyor ve kaç yaşında? Aşağıda, Taha Duymaz hakkında bilgiler yer almaktadır.

Fenomen Taha Duymaz hata yaptığını söylemişti... Taha Duymaz videosu ilk yayınlandıktan kısa süre sonra fenomen olmuştu | Video

TAHA DUYMAZ KİMDİR?

Mütevazi mutfağında yemek videoları çekerek Youtube üzerinden yayınlayan Taha Duymaz, sosyal medyada konuşulan isimler arasında yer almaya devam ediyor.