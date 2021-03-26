Taha Duymaz kimdir, kaç yaşında? Taha Duymaz video yayınlayarak sosyal medya fenomeni olmuştu...

Evde yaptığı yemekleri paylaşan ve kimileri tarafından "edebiyat yapmakla" suçlanan isim kısa sürede 300 bini aşan takipçi sayısına ulaşmıştı. Taha Duymaz videosu ilk kez paylaşıldıktan kısa süre sonra tüm sosyal medya platformlarında fenomen haline gelmişti. Şimdiye kadar hakkında paylaşılan bilgilere göre, Taha Duymaz kimdir, ne iş yapıyor ve kaç yaşında? Aşağıda, Taha Duymaz hakkında bilgiler yer almaktadır.
Fenomen Taha Duymaz hata yaptığını söylemişti... Taha Duymaz videosu ilk yayınlandıktan kısa süre sonra fenomen olmuştu | Video
TAHA DUYMAZ KİMDİR?
Mütevazi mutfağında yemek videoları çekerek Youtube üzerinden yayınlayan Taha Duymaz, sosyal medyada konuşulan isimler arasında yer almaya devam ediyor.
1 Eylül 2003 Hatay Yayladağı doğumlu olan Taha Duymaz, 7 kız 5 erkek kardeşinin olduğunu söyleyen Taha Duymaz, aşçı olmanın hayali olduğunu söylüyor. Sosyal medyada linç edilen isimlerden birisi olan Taha Duymaz, son olarak kendisine gelen ağır küfürlere dayanamamış ve karşılık vermesi dolayısıyla Instagram hesabı kapatılmıştı.
İşte, geçtiğimiz yıl Posta Gazetesi'ne konuşan Taha Duymaz'ın ifadelerinden bazı kesitler:
"Annemle babam çalışmıyor. İmkanlarımız çok kısıtlı, bu yüzden 4. sınıfta okulu bırakmak zorunda kaldım. Bir de arabaya binemiyorum küçüklüğümden beri. Başım dönüyor, midem bulanıyor. Hep zorla bindirildim arabaya. Komşumuzun bir akrabası, bu sorunumu çözmem için bana şehirde psikolog ayarladı.