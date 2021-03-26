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Haberler Ekonomi Haberleri Taha Duymaz kimdir, kaç yaşında? Taha Duymaz video yayınlayarak sosyal medya fenomeni olmuştu...
Giriş Tarihi: 26.3.2021 17:18 Son Güncelleme: 26.3.2021 17:23

kimdir, kaç yaşında? Taha Duymaz video yayınlayarak sosyal medya fenomeni olmuştu...

Taha Duymaz kimdir, kaç yaşında? Taha Duymaz video yayınlayarak sosyal medya fenomeni olmuştu...

, uzun zaman önce çok tartışılan bir sosyal medya fenomeni olmuştu. Yaptığı videoları paylaşan Taha Duymaz, mütevazı mutfağında kimi zaman takipçilerinin takdirini toplarken, kimi zaman da "fakir edebiyatı" yaptığı yönünde eleştirilerle karşılaşmıştı. 2003 doğumlu Taha Duymaz videosu ilk kez yayınlandıktan kısa süre sonra 300 bine yaklaşan abone sayısına ulaşmış ve pek çok mecrada konuşulmaya başlamıştı. Bugüne kadar hakkında paylaşılan bilgiler ışığında Taha Duymaz kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, Taha Duymaz hakkında bilgiler...

Evde yaptığı yemekleri paylaşan ve kimileri tarafından "edebiyat yapmakla" suçlanan isim kısa sürede 300 bini aşan takipçi sayısına ulaşmıştı. videosu ilk kez paylaşıldıktan kısa süre sonra tüm sosyal medya platformlarında fenomen haline gelmişti. Şimdiye kadar hakkında paylaşılan bilgilere göre, Taha Duymaz kimdir, ne iş yapıyor ve kaç yaşında? Aşağıda, Taha Duymaz hakkında bilgiler yer almaktadır.

Fenomen Taha Duymaz hata yaptığını söylemişti... Taha Duymaz videosu ilk yayınlandıktan kısa süre sonra fenomen olmuştu | Video

TAHA DUYMAZ KİMDİR?

Mütevazi mutfağında yemek videoları çekerek Youtube üzerinden yayınlayan Taha Duymaz, sosyal medyada konuşulan isimler arasında yer almaya devam ediyor.

Taha Duymaz kimdir, kaç yaşında? Taha Duymaz video yayınlayarak sosyal medya fenomeni olmuştu...

1 Eylül 2003 Hatay Yayladağı doğumlu olan , 7 kız 5 erkek kardeşinin olduğunu söyleyen Taha Duymaz, aşçı olmanın hayali olduğunu söylüyor. Sosyal medyada linç edilen isimlerden birisi olan Taha Duymaz, son olarak kendisine gelen ağır küfürlere dayanamamış ve karşılık vermesi dolayısıyla Instagram hesabı kapatılmıştı.

Taha Duymaz kimdir, kaç yaşında? Taha Duymaz video yayınlayarak sosyal medya fenomeni olmuştu...

İşte, geçtiğimiz yıl Posta Gazetesi'ne konuşan 'ın ifadelerinden bazı kesitler:

"Annemle babam çalışmıyor. İmkanlarımız çok kısıtlı, bu yüzden 4. sınıfta okulu bırakmak zorunda kaldım. Bir de arabaya binemiyorum küçüklüğümden beri. Başım dönüyor, midem bulanıyor. Hep zorla bindirildim arabaya. Komşumuzun bir akrabası, bu sorunumu çözmem için bana şehirde psikolog ayarladı.

Taha Duymaz kimdir, kaç yaşında? Taha Duymaz video yayınlayarak sosyal medya fenomeni olmuştu...

Onun ilk randevusu için çıktım sadece köyden ve o randevuya bir hafta kala arabaya bineceğim diye sürekli kusmaya başladım. Bir kere gittim doktora, bir daha gidemedim."

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Taha Duymaz kimdir, kaç yaşında? Taha Duymaz video yayınlayarak sosyal medya fenomeni olmuştu...
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