Fenomen Taha Duymaz hata yaptığını söylemişti... Taha Duymaz videosu ilk yayınlandıktan kısa süre sonra fenomen olmuştu | Video

Evde yaptığı yemekleri paylaşan ve kimileri tarafından "edebiyat yapmakla" suçlanan isim kısa sürede 300 bini aşan takipçi sayısına ulaşmıştı. Taha Duymaz videosu ilk kez paylaşıldıktan kısa süre sonra tüm sosyal medya platformlarında fenomen haline gelmişti. Şimdiye kadar hakkında paylaşılan bilgilere göre, Taha Duymaz kimdir, ne iş yapıyor ve kaç yaşında? Aşağıda, Taha Duymaz hakkında bilgiler yer almaktadır.