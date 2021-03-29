Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Başkan Erdoğan'ın kararıyla Kısa Çalışma Ödeneği'nde sona gelindi!

Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama gelmişti. Ödeneğin bu ay sona ereceğini ifade eden Erdoğan, "Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız bu uygulamayı mart sonunda bitiriyoruz." dedi. Bu açıklama ile beraber binlerce kişi "Kısa Çalışma Ödeneği bitti mi, ne zaman bitecek?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. Buna göre Kısa Çalışma Ödeneği 31 Mart itibarıyla sona erecek.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Geçtiğimiz seneden bu yana sağlanan maddi destek bu süreçte vatandaşların ekonomik açıdan mağduriyetinin önüne geçmek amacıyla sağlanmıştı. Bu kapsamda gözler konuyla ilgili olarak gelecek açıklamaya çevrilmişti. Geçtiğimiz haftalarda açıklamaya yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu ve tarihi duyurdu.
Esnaf, çalışanlar, yapılandırmaya başvuranlar, vergi beyannamesi verecekler bu tarihe dikkat! Önümüzdeki hafta birçok konuda başvuru için son tarih olacak. Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem 31 Mart'ta sona erecek işlemleri anlattı. Milyonlarca çalışanın yararlandığı kısa çalışma ödeneğinin bitiş tarihi de 31 Mart olarak açıklanmıştı.
Bu tarihten sonra çalışanlar normal mesaiye geçerken ücretleri de tam olarak yatırılacak. Ayrıca çalışanlar için artık primler 30 gün üzerinden yatırılacak. Kısaca 31 Mart tarihini bekleyen gelişmelere bakalım:
1)KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BİTECEK
*Milyonlarca işçi normal çalışmaya geçecek
*İşçilerin 1.341 TL'lik primlerini devlet ödeyecek
* Mesailer ve ücretler tam ödenecek
2) GSS BORÇLARI SİLİNECEK
*GSS borcu olanlar test yaptırırsa tüm borç silinecek
* Kişi başı geliri 1192 liradan az olanlar prim ödemeyecek
*Daha fazla olup çalışmayanlar 107 liraya aile boyu sağlık hizmeti alacak
*30 Nisan'a kadar borcu ödeyenden faiz ve gecikme cezası alınmayacak
3) ESNAFIN BAŞVURUSU SONA ERECEK
*Kira ve gelir ile ciro desteği için başvuru için son tarih.
*Küçük esnaf aylık 750-500 lira kira desteği alacak
*Gelir desteği ise aylık 1000 lira olarak ödenecek
4) KİRA GELİRİ İÇİN BEYANNAME ZAMANI
*İşyeri ve konut kira geliri elde edenler beyanname verecek
*Beyannameler internetten doldurulacak. 6.00 TL istisna olacak
*Masrafı olan gerçek, olmayan götürü yöntemini seçecek