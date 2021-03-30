10 maddede erken emeklilik ve yüksek maaş

Televizyon programlarımıza gelen soruların yarısından fazlası "Ne zaman emekli olurum" diye bitiyor. Bu konuda rehberlik edecek bir kitap yok. Ah bir Emekli Olsam kitabı aslında bu ihtiyaçtan ortaya çıktı. Kitabın amacı, insanların hiçbir uzmana ihtiyaç duymadan kendi emeklilik tarihini kolayca hesaplamasını sağlamak. Bunu yaparken yasalarda olan ama çok da bilinmeyen erken emeklilik ile ilgili formülleri de anlatmak. Ayrıca nasıl erken emekli olurum, nasıl yüksek maaş alırım sorularına da cevap bulmak. Kitapta anlaşılır sade bir dil kullandım, küçük hikayeler ve örnek hesaplarla formülleri anlaşılır hale getirdim. Tablolar da okuyuculara yardımcı olacak.



Genel olarak emeklilik için üç şey gerekiyor. Belli bir prim günü, belli bir yaş ve sigortalılık süresi… Bu üçünü bir araya getiren zaten emekli oluyor. Ama yasalarda bazı formüller var ki onlar size daha erken emeklilik sağlıyor…

1-ASKERE GİDEN 1 YIL KAZANIYOR

Askerliğini sigortaya başlangıç tarihinden önce yapanlar bir yıl erken emekli olur. Formül şu: Borçlandığınız askerlik süresi kadar işe giriş tarihiniz geriye gider. Bu da sizin erken emekli olmanızı sağlar. Bazen bir ay borçlanma size 12 maaş kazandırabilir. Bence kaçırılmaz bir fırsat…





2- MESLEK SİZİ YIPRATIRSA…

Meslek nasıl erken emekli edebilir diyebilirsiniz. Şöyle ki; bazı meslek grupları var. Bu mesleklerin yıpranma hakları olduğu için pirim ilave edilip yaş şartları geri çekiliyor. Bunlar hangi meslekler: Gazeteciler, sağlıkçılar, madenciler, güvenlik görevlileri, itfaiyeciler bunlardan sadece birkaçı. Bu mesleklerin erbabı iseniz 5 yıla kadar erken emekli olabilirsiniz. Hesabı da çok zor değil…