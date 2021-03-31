SON DAKİKA | Altın fiyatları Kapalıçarşı'dan canlı rakamlar: 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, Ata, Tam, Yarım, Çeyrek ve Gram Altın Fiyatları Ne Kadar, Kaç TL?

Son dakika haberler… Altın fiyatları üzerindeki hareketler bugün de vatandaşların gündemindeki yerini almaya devam ediyor. Sabah saatlerinde serbest piyasalardan gelen verilere göre; altının gram fiyatı 449 TL olarak kaydedildi. Çeyrek 728 yarım altının ise 1447 TL'den işlem gördüğü gözlemlenirken büyük ve küçük ölçekli yatırımcılar sarı metalin önümüzdeki süreçte nasıl bir yol izleyeceğini merak ediyor. Bu noktada "31 Mart bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, Ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı.

CANLI VE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI GELİŞMELERİ! (31 MART 2021)

Geçtiğimiz hafta ani bir yükseliş hareketi ile milyonların gündemindeki yerini alan altın fiyatları bugün de canlı ve güncel rakamları ile gündeme geliyor. Koronavirüs salgını sürecinde geçtiğimiz sene 500 TL'yi aşan rekorlara imza atan sarı metal bir süreli yaşadığı düşüşle beraber yeniden yükselişe geçmişti. Şimdilerde binlerce kişi bu yönde yaptıkları yatırımları doğru değerlendirmek üzere anlık takip yapmaya devam ediyor.