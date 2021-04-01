Dünya'da ilk kez altın kullanarak yeni bir saç boyası üretti

Üretilen ilk saç boyaları yüklü 3 TIR; Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, OSB Başkanı Mustafa Fidan, OSB Yönetim Kurulu Üyeleri Ali İhsan Özdoğan ve Fadıl Oğurlu, TSO ve Ticaret Borsası temsilcileri ile resmi kurum amirlerinin katıldığı bir törenle ilk ihracat için yola çıktı.

24 ayar altın kullanılarak üretilen saç boyalarının yüklendiği 3 tır, protokol töreni ile alkışlarla Irak, Ürdün ve Dubai'ye gitmek üzere yola çıktı.

Vali Münir Karaloğlu ve Rektör Karakoç ile beraberindekiler, tören öncesi fabrika üretim alanı ile AR-GE merkezini gezerek görevlilerden bilgi aldı. AR-GE bölümünde görevlilerle konuşan Vali Karaloğlu, kendi elleriyle altın tozunu hazırlanan sülüsyonun içerisine katarak temsili saç boyası üretimine katkıda bulundu. Vali Karaloğlu ve Lila Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cansız, törende birer konuşma yaptıktan sonra saç boyası yüklü 3 TIR, protokol üyelerinin alkışları arasında korna çalarak yola çıktı.