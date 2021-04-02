Hakkari'ye büyük destek

Konuyla ilgili bilgi veren Hakkâri Valisi ve Belediye Başkan vekili İdris Akbıyık, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u makamında ziyaret ederek ildeki temel sıkıntı ve ihtiyaçları belirttiklerini açıkladı.

Vali Akbıyık yapılan görüşmede Çevre ve Şehircilik bakanlığı tarafından 2021 yılında Hakkâri deki altyapı ve üstyapı hizmetlerinde kullanılmak üzere İlimize toplam 22.090.000 TL destek sağlandığını belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İller Bankası tarafından Hakkâri Merkez, 4 ilçe ve 3 belde belediyesine son 1,5 yılda; toplam 41 milyon 880 bin TL destek sağlandı.Vali Akbıyık Hakkari'ye verilen desteklerden dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a bütün Hakkari'ler adına şükranlarımızı sunuyoruz.