İşini iyi yapanlara borsanın kapısı açık

Hisse senetlerini geçen hafta halka arz eden Naturelgaz, dün Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Borsa İstanbul'da düzenlenen Naturelgaz Halka Arz Gong Töreni'ne katılan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, Naturelgaz'ın bu sene işlem görmeye başlayan 3'üncü şirket olduğunu belirterek, "Ancak gelinen nokta itibarıyla artık bizim için 3'ün,4'ün, 5'in bir önemi kalmadı çünkü bu sene inşallah çok sayıda şirketin halka arzını gerçekleştireceğiz" dedi.Bu sene devam eden bu canlılığı daha ileriki yıllara taşıyabilmek için bir yol daha açtıklarına dikkati çeken Ergun, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bu yolun adı 'Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı', özetle diyoruz ki para peşin halka arz sonra. Diyelim ki siz büyüme potansiyeline sahip yatırım yapmak isteyen, istihdamı arttırmak isteyen bir şirketsiniz. Belirli bir olgunluğu, belirli bir büyüme potansiyelini gerçekleştirdikten, yani halka arza hazır hale geldikten sonra halka arz yapmak istiyorsunuz ama bu noktaya gelebilmek için de bir sermaye girişine bir fona ihtiyacınız var gelin bu fonu bankalardan değil sermaye piyasalarından verelim. Size inanan, büyüme potansiyelinize güvenen nitelikli yatırımcılara, kolektif yatırım şirketlerine, portföy yönetim şirketlerine sermaye artışı yoluyla ihracımızı gerçekleştirelim ertesi gün sizi borsaya alalım siz bir yandan borsada işlem görürken kasanıza giren bu fonla yatırımınızı yapın, istihdamınızı arttırın, büyümenizi gerçekleştirin belirli bir olgunluğa gelin. Yani halka arza hazır hala gelin yani daha yüksek değerden halka arz yapabilecek bir noktaya gelin ve ondan sonra halka arza yapın. Bu aynı zamanda başta size güvenen yatırım yapan portföy yönetim şirketleri için de bir çıkış planıdır. Yani diyoruz ki bu yol çok basit bir yol hiç şartımız yok, izahatnameye bile gerek yok SPK'dan alacağınız ihraç belgeniz yeterli."Ergun, Borsa İstanbul'un işini iyi yapan, finansalları düzgün bütün şirketlere kapısını ardına kadar açtığını ve hepsini davet ettiğine dikkati çekerek, "Bugün bu kapıdan jet hızıyla bir Naturelgaz geçti. 293 milyon TL'lik halka arz tutarı ve 210 bin yatırımcıya yaptığı satış ile çok başarılı bir halka arz oldu" değerlendirmesinde bulundu.Naturelgaz Genel Müdürü Hasan Tahsin Turan da, her zaman büyümeye, yeni projeler üretmeye ve bu projelerde hep başarılı olmaya çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Naturelgaz olarak, verimliliğe önem vererek maliyetlerimizi azaltarak operasyonlarımızı kur riskinden arındırarak her zaman büyümeye, yeni projeler üretmeye ve bu projelerde hep başarılı olmaya çalıştık. Halka arzdan gelen fonların bir kısmıyla da yurtdışına açılmayı planlıyoruz"