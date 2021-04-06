Biz bizim için çalışanlar için çalışıyoruz! Maslak Hilton’dan meslek okullarına destek

Hilton İstanbul Maslak eğitim müdürü Hilmi Yavuz önderliğinde 25 yaş ve altı genç grubu için ne yapabiliriz fikriyle yürürlüğe giren proje, "Biz, bizim için çalışanlar için çalışıyoruz" ilkesine uygun olarak; iş gücü yetiştirme konusunda büyük çabalar harcayan öğretmenler için Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yepyeni bir proje başlattı.

SARIYER MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İLE İŞ BİRLİĞİ

Sosyal sorumluluk projelerine verdiği önemle adından söz ettiren Hilton İstanbul Maslak, imzalanan protokol kapsamında Sarıyer bölgesinde yer alan meslek okullarında çalışan; öncelikli meslek öğretmenleri olmak üzere, tüm katılımcı meslek lisesi öğretmenleri için iki günlük bir "Bilgi Güncellemesi" semineri düzenledi. Katılımcılara bölüm yöneticileri ile tanışma ve bir günlerini o bölümlerde yönetici olarak deneyimleme fırsatı sunan programda, aynı zamanda iş geliştirme, insan kaynakları, satın alma, finans, teknik, güvenlik, mutfak, karşılama, ağırlama ve uğurlama hizmetleri de detaylı olarak konuşuldu. Organize edilen seminerin, değişik gruplar ve okullar ile gelecek dönemde de sürdürülmesi planlanıyor.