SunExpress uçuş ekipleri Covid-19 aşısı olmaya başladı

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress'in uçuş ekipleri aşı olmaya başladı



Koronavirüs salgını sürecinde Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'nı başlatan ilk ülkelerden biri olan Türkiye, aşılama programına dahil ettiği havacılık ve turizm sektörü çalışanlarına yönelik aşılama uygulaması genişleyerek devam ediyor.



Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress'in uçuş ekipleri Sağlık ve Turizm Bakanlıkları ile iş birliği içinde yürütülen Covid-19 virüsüne karşı aşı uygulaması kapsamında aşı olmaya başladı. Uçuşlarda görevli ekiplerinin yanı sıra yolcularla doğrudan temas kuran çalışanlar program dahilinde aşı olacaklar. Aşı olan uçuş ekipleri Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda 48 saat süreyle uçuşlarda görevlendirilmeyecek