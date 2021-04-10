KONUTDER Elmas’la yola devam edecek

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa yeniden Z. Altan Elmas seçildi.Üçüncü kez KONUTDER Başkanı seçilen Elmas, "Türkiye'nin kalkınmasında üzerimize düşen görevi yerine getirmeye gayret ediyoruz. Üçüncü kez oy birliğiyle başkanlık görevini birlikte yürüteceğimiz tüm dernek üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan sonra da sektörümüzün sesi olmaya devam edeceğiz" dedi.2018'de derneğin talebiyle, yabancıya konut satışında vatandaşlık edinimi için gereken 1 milyon dolarlık bedelin 250 bin dolara çekildiğini hatırlatan Elmas, şöyle konuştu: "Bu gelişmeyle vites büyüttük ve yıllık 5 milyar doları aşan satışlar gerçekleştirdik. Yabancıya konut satışında sadece son üç yılda 15 milyar dolar, son 6 yılda ise 25 milyar dolar döviz geliri elde ettik."Önümüzdeki dönemde yılda 5.5 milyar dolara ulaşan yabancı satış gelirini 10 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirten Elmas, "Uzun vadede ise 20 milyar dolarlık rakamlar ülkemiz için hiç uzak hedefler değil" diye konuştu. KONUTDER Başkanı Elmas, faizlerin yüksekliğine vurgu yaparak, "Konut kredi faizlerinin aylık 0.80'li rakamlara geçici bir dönem için çekilmesi ve bu sübvansiyonun 1. el konut üretimi ve istihdamını desteklemesini talep ediyoruz" dedi.