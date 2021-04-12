SAHA İstanbul 6 yılda 620 üyeye ulaştı

SAHA İstanbul açıklamasına göre, Türkiye sanayi üretiminin yüzde 54'ünü kapsayan Kuzey Marmara Bölgesi'nden yola çıkan SAHA İstanbul, 6'ncı yılında 17 üniversite ve 51 ayrı sektörde üreten 620 üyesiyle savunma sanayisinde sistemler, teknolojiler geliştirmek ve dışa bağımlılığı azaltmak için çalışıyor. Üniversite, kamu ve sektör iş birliklerine imza atan, sektörün küresel organlarında yer edinen yeni nesil kümelenme, Türkiye'yi savunma sanayisinde hak ettiği noktaya çıkarmayı hedefliyor.

2018 yılında ilk SAHA EXPO Savunma Sanayii Fuarı'nı gerçekleştiren SAHA İstanbul, kurduğu SAHA Akademi bünyesinde MBA Yönetici Yetiştirme Programı ve üniversite iş birlikleriyle sektörün, nitelikli iş gücü ve yönetim yapısının gelişimine katkı sağladı.

Platform ve alt yüklenici firmaları bir araya getirerek iş geliştirmeler için zemin oluşturan SAHA İstanbul, Avrupa Kümeler Birliği'ne de katılarak Avrupa'nın en büyük savunma sanayisi kümesi hedefine doğru ilerliyor. Kamu, sanayi ve üniversite ekosistemini başarıyla hayata geçirerek savunma sanayisinin millileşmesinde etkin bir rol üstlenen SAHA İstanbul, Avrupa Havacılık ve Uzay Kümeleri Birliği'nin (EACP) en büyük ikinci kümesi haline geldi. Kümelenme, 2021 yılında Avrupa Kümelenme Analizi Sekreterliği'ne (ESCA), yaptığı başvuru sonucunda ilk adım olarak Bronz etiketi almaya hak kazandı.

"AVRUPA HAVACILIK KALİTE GRUBU ENTEGRASYONUNU TAMAMLAYAN 13'ÜNCÜ ÜLKE OLDUK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, savunma sanayisinde dışa bağımlılığı ortadan kaldırmayı kendilerine dert edindiklerini belirterek, "Savunma sanayisinde milli ve yerli üretimin ne denli önemli olduğunu biliyoruz. Bu alanda dışa bağımlılığı azaltmak için çıktığımız yolumuza emin adımlarla ilerliyoruz. Avrupa'nın en büyük ikinci kümelenmesi olarak üyelerimizle savunma sanayimizde bu zamana kadar birçok ilke imza attık." ifadelerini kullandı.

SAHA İstanbul bünyesinde, Milli Havacılık Endüstrisi Komitesi'ni (MİHENK) kurarak, Avrupa Havacılık Kalite Grubu (EAQG) entegrasyonunu tamamlayan 13'üncü ülke olma gururunu Türkiye'ye yaşattıklarını aktaran Keleş, şunları kaydetti:

"Sektörün istihdam ihtiyacını iyi belirleyip, nitelikli yöneticiler yetiştirmek için SAHA Akademi'yi kurarak, 2019'da ilk MBA programını başlattık ve İstanbul, Ankara ve Gaziantep olmak üzere 3 ilde merkez açtık. Ayrıca MBA programımız ile 5 yılda, dünyada ilk 10 MBA'den biri olmayı hedefliyoruz. Savunma ve havacılık sektöründe dışa bağımlılıktan kurtulmak kadar ihracatın artırılması da son derece önemli. Ayrıca 620 üyemizle ihracata odaklanıyoruz ve ülkemizin savunma sanayisinin ihtiyacının yanı sıra müttefik olduğumuz ülkelerin de ihtiyacına özel teknolojiler geliştiriyoruz. Yaklaşık 20 yıldır sürdürülen ve artık Türkiye olarak sonuçlarını somut olarak görmeye başladığımız Milli Teknoloji Hamlesi 2021 yılında da yoğun bir şekilde devam edecek. Türkiye'nin savunma sanayinde yerlilik oranı yüzde 20'lerden yüzde 70'lere ulaştı.

Üyelerimizle '2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı' kapsamında, savunma ve havacılık yurt dışı satış gelirlerinin 6,2 milyar dolara, savunma ve havacılık sanayisi cirosunun 19,7 milyar dolara ve nitelikli istihdamının 81,5 bine ulaşması hedefinde katkı sağlıyoruz. Üyelerimize tersaneleri, askeri tesisleri ve fabrikaları ziyaret ederek ihtiyaçları yerinde tespit ediyoruz ve bu kurumlarla yakın temas sağlıyoruz. Üyelerimizi sadece taleple buluşturma değil aynı zamanda ülkede üretilemeyeni üretebilmek adına projelerde de buluşturarak, milli üretim yeteneklerini konsolide ediyoruz. Üyelerimiz arasındaki ticareti geliştirici platformlar oluşturuyoruz. Yerli ve yabancı pek çok ana yüklenici firma ile firmalarımızı buluşturan B2B görüşmeler yapıyoruz. Yeni nesil sanayi kümelenmemizle, Milli Teknoloji Hamlesi'ne en etkin desteği sunan STK olarak, ülkemizi savunma sanayisinde hak etiği noktaya taşıyacağımıza inanıyoruz."

"ÜYELERİMİZİ MİLLİ ÜRETİME TEŞVİK EDİYORUZ"

Keleş, geleneksel savunma sanayi fuarı konseptine yeni bir soluk getirdiklerini belirterek, "Dünyanın ilk 3 boyutlu savunma sanayi fuarı SAHA EXPO sanal fuarını gerçekleştirdik. SAHA İstanbul üyesi ve ASELSAN şirketi BİTES, etkinlik için sanal fuar uygulaması XperExpo'yu geliştirdi. Fuarı bugüne kadar 87 bin 249'u yerli, 14 bin 221'i yabancı, toplam 101 bin 470 kişi ziyaret etti. Kümeleşmemizin ilk yılından itibaren üyelerimizi savunma sanayi, sivil havacılık ve uzay sektörlerinde milli üretime teşvik ediyoruz. Ana yükleniciler ve üniversitelerle çalışmalarımızı yürütüyor, destek mekanizmalarından yararlanmaları için rehberlik ediyoruz. Böylece uluslararası rekabette üstünlük sağlamalarına destek oluyoruz. Yine illerimizin savunma sanayilerini geliştirmeleri için öncülük ediyoruz. Bu doğrultuda Gaziantep Sanayi Odası ile de iş birliği protokolü imzaladık." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, yoğun katılımla icra edilen 3D sanal savunma sanayi fuarında bugüne kadar 30 bin 267 görüşme yapıldı. Fuarda ilk gün 60 firma 3D ürün sergilerken geçen sürede bu sayı 102'ye ulaştı. Sergilenen 3D ürün sayısı 355'ten 536'ya çıktı. 2021 yılında SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı 10-13 Kasım İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek. SAHA EXPO 2018'e göre 5 kat daha büyük alanda gerçekleştirilecek, uluslararası pek çok anlaşmanın yapılacağı SAHA EXPO'ya, Avrupa, Amerika, Afrika, Orta Doğu, Ukrayna, Rusya, Malezya, Endonezya, Bangladeş ve Hindistan dahil birçok ülkeden ziyaretçiler ve alım heyetleri katılacak.

ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, BAYKAR, BMC, TÜMOSAN, MKEK, THY Teknik, STM ve ASFAT gibi sektörün öncü firmalarını da bünyesinde barındıran kümelenme, savunma sanayisinin yanı sıra toplumsal olaylara da odaklanıyor. 7 komitede 46 alanda farklı projelerde çalışmalarına da devam eden kümelenme, üyeleriyle birlikte salgınla mücadelede ihtiyaç duyulan tıbbi ekipmanları da üretti.