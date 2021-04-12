Son dakika haber: 1500 TL nakdi ücret desteği verilecek! 282 bin çalışanı kapsıyor...

Son dakika haberi: Hükümet milyonlarca kişinin istihdam edildiği yiyecek, içecek sektöründe faaliyet gösteren işyerlerine nefes aldıracak bir uygulamayı daha devreye alıyor. Bu sektörde faaliyet gösteren işyerlerinde martta sigortalı çalışıp da işvereni tarafından ücretsiz izne ayrılanlara bin 500 lira nakdi ücret desteği verilecek.