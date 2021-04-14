'128 milyar dolar nerede' yalanı gözler önüne serildi! İşte karalama kampanyasının perde arkası

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği ve sosyal medyada '128 milyar dolar nerede' algı ve yalan kampanyası gözler önüne serildi. AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş yaptığı açıklamayla yapılan çarpıtmaları verilerle tek tek çürüttü.

"ART NİYETLİ SÖYLEMLER ZARAR VERİYOR"

Türkiye'nin 2020 yılında pandemi sürecinde dünyaya örnek olacak ekonomi ve sağlık alanında çok önemli işlere imza attığını dile getiren Savaş, "Bunu gölgelemek bunu perdelemek için yapılan art niyetli söylemler hem ülke ekonomisine hem de Merkez Bankası'na zarar veriyor" dedi.

Savaş, Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin kullanının nedenlerini tek tek açıklayarak, '128 milyar dolar nerede' diyerek başlatılan yalan ve karalama söylemleri ile ilgili gerçekleri açıkladı.

'128 Milyar Dolar buhar oldu' çarpıtmasının ardında ne var? İşte Merkez Bankası döviz rezervi gerçeği...

Ak Parti Milletvekili Mustafa Savaş'ın açıklamaları şöyle:

"COVİD-19 NEDENİYLE DÜNYA TİCARETİ OLUMSUZ ETKİLENDİ"

"Pandemi nedeniyle tüm dünyada ekonomiler durdu. Üretim yavaşladı. Belli alanlarda tüketim durdu. Mal ve hizmet hareketliliği ile beraber insanların hareketliliği durdu. Bütün dünyanın etkilendiği bir ortamda, ekonomilerin ve ticaret hacimlerinin daraldığı bir yerde, Türkiye de bundan doğal olarak olumsuz etkilendi.

"PANDEMİ BEKLENEN TURİZM GELİRİNİ ENGELLEDİ"

İhracat gelirlerimiz azaldı. 2019 yılında 34.5 milyar dolar turizm geliri elde etmiştik. 2020 yılında 60 milyon turist beklerken, pandemi nedeniyle Türkiye'nin turizm geliri 12.5 milyar dolar ile sınırlı kaldı. Ayrıca vatandaşlar pandemide güvenli bir liman olarak döviz ve altına yöneldi.

2019 yılı sonu itibariyle baktığımızda bankacılık sektörü içerisinde yabancı para mevduatın toplamı 195 milyar iken 2020 yılı itibariyle 235 milyar dolara geldi. İhracat rakamlarımız azaldı. Yaklaşık 12-13 milyar dolar ihracat rakamlarımız azaldı.

"REEL SEKTÖR BORÇLARINI ÖDEME YOLUNA GİTTİ"

2019 yılında 6 milyar dolar cari işlem fazlası veren ülkemizin pandemi yılı 2020'de yaklaşık 36.7 milyar dolar cari işlemler açığı oluştu. Ayrıca reel sektörde borçlarını kapatma yoluna gitti. 2018 yılında reel sektörlerin borçları 298 milyar iken 255 milyar seviyesine çekti. Reel sektör borçlarını ödeme yoluna gitti.

"PORTFÖY YATIRIMLARINDA ÇIKIŞLAR OLDU"

Öte yandan borsada portföy yatırımları noktasında çıkışlar oldu. Hazine bonosundan çıkışlar oldu. Bununla ilgili olarak 12 milyar dolarlık bir çıkış oldu.

"TÜM BUNLAR MERKEZ BANKASI'NIN DÖVİZ REZERVİYLE KARŞILANDI"

Bunlar nasıl karşılandı? Pandeminin getirdiği döviz arzındaki sıkıntı nedeniyle piyasada oluşan bu döviz talebinin karşılanması gerekiyordu. Ekonomilerin aktörleri ve tüm kesimler tarafından oluştu bu talep. Bu döviz talebi nasıl karşılanacaktı. Rezervler neden biriktirilir ihtiyaç halinde bunu kullanmak için. Tabi o noktada Merkez Bankası rezervlerini kullanmaya başladı.

"YERLİ VE MİLLİ EKONOMİ ANLAŞIYLA IMF'E GİTMEDİK"

Zaten pandemi ile mücadele konusu var. Tüm dünyada ekonomiler durmuş. Ticaret hacmi daralmış. Üretim durmuş. Kepenkler kapanmış. Doğal olarak dışarıya açık bir ekonomisi olan ülkemiz de bundan etkilendi. Burada dövize olan talebin kırılması için 2 seçenek kalıyor. Ya faizler artacak yada IMF'e gitmek. Biz geçmişte IMF'nin bu ülkede neler yaptığını biliyoruz. Cumhurbaşkanımızım liderliğinde bağımsız yerli ve milli ekonomi anlaşında biz bunu tercih etmedik.

FAİZ ARTSAYDI NE OLURDU?

Zaten daralmış bir ekonomi var tüm dünyada. Faiz artışı olursa üretim, istihdam, ihracat ve büyüme noktasında büyük sıkıntılar olabilirdi. Bu kriz doğurabilirdi. Bu noktada Merkez Bankası devreye girdi ve ihtiyaç olan aktörlere dövizi arzı sundu" dedi.

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