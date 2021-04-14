'128 Milyar Dolar buhar oldu' çarpıtmasının ardında ne var? İşte Merkez Bankası döviz rezervi gerçeği...
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AK Parti Aydın milletvekili Mustafa Savaş, canlı yayında; '128 Milyar Dolar buhar oldu' çarpıtması ile ilgili gerçekleri açıkladı ve "Kaybolan bir döviz rezervi olmadığını kendileri de biliyor" dedi.