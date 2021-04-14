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Haberler Ekonomi Haberleri Bitcoin ATH rekoru kırdı! 14 Nisan Bitcoin ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 14.4.2021 11:46 Son Güncelleme: 14.4.2021 11:55

ATH rekoru kırdı! 14 Nisan Bitcoin ne kadar, kaç TL?

Bitcoin ATH rekoru kırdı! 14 Nisan Bitcoin ne kadar, kaç TL?

fiyatlarında sert bir yükseliş yaşandı. Kripto para piyasasında boğa sezonu yaşanması nedeniyle, başta BTC olmak üzere neredeyse tüm kripto para birimleri yükselişte. Fiyatlardaki hareketlilik sebebiyle de yatırımcılar BTC, , LTC fiyatlarını araştırıyorlar. Alınan son verilere göre Bitcoin kaç TL seviyesinde seyrediyor? İşte, 14 Nisan Çarşamba kripto para piyasası ve Bitcoin fiyatları...

Kripto paralar, özellikle pandemi döneminde yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Başta olmak üzere, LTC, gibi kripto para birimlerinin fiyatları da merak konusu oluyor. Binance gibi dünyanın öncü borsalarında ve BTC Türk, Thodex gibi Türk kripto para borsalarında mevcut fiyatlara göre, Bitcoin ne kadar, kaç TL? İşte, 14 Nisan Çarşamba öğle saatleri itibariyle BTC, Bitcoin fiyatları...

BITCOIN NE KADAR? BTC FİYATI TL KARŞILIĞI

Bitcoin ATH rekoru kırdı! 14 Nisan Bitcoin ne kadar, kaç TL?

TL olarak bugün: 519.028,13 TL

Bitcoin, dolar bazında bugün: $64.358,5

Bitcoin ATH rekoru kırdı! 14 Nisan Bitcoin ne kadar, kaç TL?

BITCOIN NEDİR?

herhangi bir merkez bankası, resmi kuruluş, vs. ile ilişiği olmayan elektronik bir para birimidir. Virgülden sonra 100-milyonuncu basamağa kadar birimlere ayrılabilir. Ayrıca Derin Ağ'da en çok kullanılan para birimidir.

Bitcoin sahibi olmak için çeşitli platformlar üzerinden gerçek para birimleri karşılığı satın alabilirsiniz...

Bitcoin ATH rekoru kırdı! 14 Nisan Bitcoin ne kadar, kaç TL?

BITCOIN FİYATLARINDA SON DURUM!

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın, "nakit varlığının esnekliğini artırarak, çeşitlendirmek ve getirilerini maksimize etmek amacıyla" toplam 1.5 milyar dolarlık aldığını açıklamasının ardından, kripto para piyasalarının en yüksek hacimli Bitcoin, yüzde 20'oen çok artışla 47,131.35 dolar ile yeni tarihi yüksek düzeyi gördü.

Bitcoin ATH rekoru kırdı! 14 Nisan Bitcoin ne kadar, kaç TL?

Şirketin, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (Securities and Exchange Commission - SEC) yaptığı açıklamaya göre, şirket bir sonraki aşamada, araç satışlarında da kabul etmeye başlayacak.

Tesla CEO'su Elon Musk, ünlü rock grubu Kiss'ten Gene Simmons ve ünlü hiphop'çı Snoop Dogg'un art arda hakkında Twitter paylaşımları yaptığı Dogecoin de, yeniden tırmandığı ilk 10 arasında tutundu.

Bitcoin ATH rekoru kırdı! 14 Nisan Bitcoin ne kadar, kaç TL?

38,506 dolar ve 47,131 dolar arasında dalgalanan , yüzde 20.97 artışla 46,426.57 dolara tırmanırken, birimin haftalık kazancı da yüzde 37.69 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 143 milyar dolar birden tırmanış ile 719 milyar dolardan 862 milyar dolara yükseldi. Son 24 saat içerisinde ise hızla yükselerek 64 bin doları gördü.

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Bitcoin ATH rekoru kırdı! 14 Nisan Bitcoin ne kadar, kaç TL?
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