Bitcoin ATH rekoru kırdı! 14 Nisan Bitcoin ne kadar, kaç TL?

Bitcoin fiyatlarında sert bir yükseliş yaşandı. Kripto para piyasasında boğa sezonu yaşanması nedeniyle, başta BTC olmak üzere neredeyse tüm kripto para birimleri yükselişte. Fiyatlardaki hareketlilik sebebiyle de yatırımcılar BTC, XRP, LTC fiyatlarını araştırıyorlar. Alınan son verilere göre Bitcoin kaç TL seviyesinde seyrediyor? İşte, 14 Nisan Çarşamba kripto para piyasası ve Bitcoin fiyatları...

Kripto paralar, özellikle pandemi döneminde yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Başta Bitcoin olmak üzere, LTC, XRP gibi kripto para birimlerinin fiyatları da merak konusu oluyor. Binance gibi dünyanın öncü borsalarında ve BTC Türk, Thodex gibi Türk kripto para borsalarında mevcut fiyatlara göre, Bitcoin ne kadar, kaç TL? İşte, 14 Nisan Çarşamba öğle saatleri itibariyle BTC, Bitcoin fiyatları...

BITCOIN NE KADAR? BTC FİYATI TL KARŞILIĞI