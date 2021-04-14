Rus turistin Türkiye isyanı





Belki Birleşik Arap Emirlikleri var, orası hem pahalı hem de artık çok sıcak. Maldivler, Seyşeller, Küba açık ama kitlesel turizm için uygun değil. Çocuklu aileler söz konusu olduğunda uygun değil. Karadeniz'deki Rus tatil beldeleri mi? Orası mayısta hem soğuk, hem de iyi otellerde neredeyse hiç yer yok. Yani Türkiye kapanınca, Rusların gideceği yer yok."