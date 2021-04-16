57. Hükümetin Ekonomi Bakanı Masum Türker SABAH TV'ye konuştu: Kayıp rezerv yok, Berat Bey doğru olanı yaptı

"BENİM GÜNDEME GETİRMEMİN NEDENİ İNSANLAR BİRAZ MİLLİ OLSUN"

Rezerv olayını gündeme getirmesinin ve bu olaylarla ilgili demeç vermesinin nedenini açıklayan Türker, "Şu an Türkiye'ye saldırıda insanlar sadece kendi parasını götürüyor. Şimdi ise benim bunu gündeme getirmemin nedeni insanlar biraz milli olsun." dedi.

"KIBRIS'A GİDİYORKEN KİMİN UÇAĞI İLE GİDİYORSUN DEDİLER"

Türkiye'nin Libya, Suriye ve son olarak Karabağ'da sahaya inmesinin elinin rahat olmasından, gücünü kazanmış olmasından kaynaklandığını ifade eden Türker, "Şimdi dizisi var. Kıbrıs'ta binbaşının eşi ve çocukları evinde katledilirken, biz oraya gidecekken, kimin uçağını gönderiyorsun diyerek engel oldular. Ege ordusunu kurmak zorunda kaldık. Libya'ya yapılan tüm yardım helal olsun. O dönem bize Libya'dan başka kimse yardım etmedi." dedi.

Yıllardır Karabağ sorununun sürdüğünü ifade eden Türker, "Şimdiye kadar Türkiye neden müdahale etmedi? Eli rahat değildi. Şimdi ise eli rahat olduğu için Karabağ'a yardım edebiliyor" dedi.