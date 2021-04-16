57. Hükümetin Ekonomi Bakanı Masum Türker SABAH TV'ye konuştu: Kayıp rezerv yok, Berat Bey doğru olanı yaptı

DSP eski Genel Başkanı ve 57.Hükümetin Ekonomi Bakanı Masum Türker, pandemi sonrası dünyanın içinde bulunduğu ekonomik olumsuzlukları, Türkiye'ye yönelik saldırıları ve rezerv tartışmalarını SABAH TV'de değerlendirdi. Türker, Türkiye'nin Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak döneminde çok olumlu bir adım atarak altın rezervlerini Türkiye'ye taşıdığını söyledi. Muhalefetin '128 milyar kayıp rezerv' söyleminin yanlış olduğunu ifade eden Türker, dışarıdan gelen saldırılara yönelik de milliyetçi bir tutum sergilenmesi gerektiğini ifade etti.
"TÜRKİYE BÜYÜK BİR OPERASYON GERÇEKLEŞTİRDİ"
SABAH TV'de konuşan Türker, "Türkiye bir operasyon gerçekleştirdi. 1934 yılında itibaren dışarda bulunan rezervlerimizi ülkeye getirdi." dedi.
Türker, Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak döneminde yurt dışındaki altın rezervlerinin tamamının Türkiye'ye getirildiğini söyledi. Türker, "2018 yılında final taşıması yapıldı" diye konuştu.
Eski DSP Genel Başkanı ve 57.Hükümetin Ekonomi Bakanı Masum Türker'den Sabah TV'ye flaş açıklamalar
"REZERVLERİN TAŞINMASI SONRASI KUR SALDIRILARI BAŞLADI"
Türker, Türkiye'ye yönelik kur saldırılarına da değindi, "Milletvekili listeleri yayınlandı. Listede istedikleri isimleri göremeyenler, o isimleri bakan yapabilmek için döviz baskısı ve saldırılara başladı. Bir süre sonra duruldu, insanlar para kazanamayınca sisteme dönmek zorunda kaldılar." dedi.
"CUMHURBAŞKANININ DEMEÇLERİNİ İZLERSENİZ ÇOK SERT MESAJLAR VERMEYE BAŞLADI"
Rezervlerin taşındığı dönemde Başkan Erdoğan'ın mesajlarını dikkatle takip ettiğini ifade eden Türker, "O tarihlerden sonra Cumhurbaşkanının demeçlerini izlerseniz çok sert mesajlar vermeye başladı. Çünkü Türkiye'nin eli rahatladı. Uluslararası camia ne oluyor, Türkiye nasıl böyle korkusuzca konuşuyor demeye başladı." şeklinde konuştu.
"BENİM GÜNDEME GETİRMEMİN NEDENİ İNSANLAR BİRAZ MİLLİ OLSUN"
Rezerv olayını gündeme getirmesinin ve bu olaylarla ilgili demeç vermesinin nedenini açıklayan Türker, "Şu an Türkiye'ye saldırıda insanlar sadece kendi parasını götürüyor. Şimdi ise benim bunu gündeme getirmemin nedeni insanlar biraz milli olsun." dedi.
"KIBRIS'A GİDİYORKEN KİMİN UÇAĞI İLE GİDİYORSUN DEDİLER"
Türkiye'nin Libya, Suriye ve son olarak Karabağ'da sahaya inmesinin elinin rahat olmasından, gücünü kazanmış olmasından kaynaklandığını ifade eden Türker, "Şimdi dizisi var. Kıbrıs'ta binbaşının eşi ve çocukları evinde katledilirken, biz oraya gidecekken, kimin uçağını gönderiyorsun diyerek engel oldular. Ege ordusunu kurmak zorunda kaldık. Libya'ya yapılan tüm yardım helal olsun. O dönem bize Libya'dan başka kimse yardım etmedi." dedi.
Yıllardır Karabağ sorununun sürdüğünü ifade eden Türker, "Şimdiye kadar Türkiye neden müdahale etmedi? Eli rahat değildi. Şimdi ise eli rahat olduğu için Karabağ'a yardım edebiliyor" dedi.
"HAYIRDIR MASUM BEY DEDİLER"
Ülkede bakanlık, vekillik, genel başkanlık yaptığını ifade eden Türker, makam derdi olmadığını vurguladı, açıklamalarından ötürü muhalefetin içindeki bazı isimlerin kendisine tepki gösterdiğini ifade etti. Türker, "Açıklamalarım sonrası 'Hayırdır Masum Bey dediler. Masum Bey Masum Bey'dir. Değişmedi." diye konuştu.
"REZERVLER TÜRKİYE'YE GELİNCE PANİKLEDİLER"
Masum Türker, Türkiye'nin rezerv hamlesinin oldukça önemli olduğunu bir kez daha vurguladı, "Rezervler Türkiye'ye gelince paniklediler. Her şeyi yaptırırım diyenler panikledi." dedi
"KAYIP REZERV YOK"
Türker, muhalefetin kayıp rezerv çıkışına değindi, "Yanlış yerden eleştiriyorlar. Eleştirmek istiyorlarsa bana gelsinler, ben doğru açıdan eleştiriyi söylerim. Kayıp rezerv diye bir şey yok" dedi.
Türker, rezervlerin Türkiye'ye getirilmesinin yanlış olduğunu ifade edenleri de eleştirdi, "Rezervlerimiz Türkiye'ye getirilmeseydi, el koysalardı ne olacaktı? Türkiye bugün Mavi Vatan diyebiliyor. Karabağ'da var. Libya'ya yardım edebiliyor." ifadelerini kullandı.
"BERAT BEY O KONUDA DOĞRU OLANI YAPTI"
Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın Merkez Bankası karından devletin payına düşeni alması ile ilgili çabasını değerlendiren Türker, "Berat Bey doğru olanı yaptı. Uzun süre görevde kalmasının nedenlerinden biri de budur. Ben Berat Bey'i tanımam. Uçakta 2-3 kere denk gelmişimdir. Ama yaptıklarını izledim. Doğru olanları söylüyorum" dedi.
MUHALEFET NEDEN BERAT ALBAYRAK'A SALDIRIYOR?
Türker, muhalefetin sık sık Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ı hedef almasının nedeninin, Albayrak'ın yaptığı yanlışlar olmadığını vurguladı. Albayrak'ın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olması hasebiyle hedef alındığını ifade etti. Türker, "Damat olduğu için, akraba ilişkisi olduğu için onu hedef alıyorlar. Siyaset böyledir, çocuğun, eşin, ailene hayatı zehir ederler." şeklinde konuştu.
DSP - CUMHUR İTTİFAKI İDDİALARI: BÖYLE BİR ŞEY YOK
DSP eski Genel Başkanı Türker, basında çıkan, 'DSP, Cumhur İttifakı'na katılacak iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. DSP'ye Millet İttifakı'ndan da, Cumhur İttifakı'ndan da bir teklif gelmediğini söyledi.