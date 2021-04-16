Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıkladı! Tüm zamanların rekoru kırıldı

"GÜNLÜK GİRİŞ-ÇIKIŞ SAYISINI YÜZE 54 ARTIRDIK"

Mart ortalamasına baktığımız zaman 1230 tır girişi ve 1152 tır çıkışı mevcut. Buna göre baktığımızda 2017-2018 senesinde bu rakamlar 750-800 adetti, günlük rakamlar. Şu anda biz bunu, günlük giriş çıkış sayısını 2017-2018 rakamlarına göre Mart 2021'de yüzde 54 artırdık, çok şükür. Bunlar çok önemli rakamlar. Ayrıca bu giriş çıkış sayılarıyla da bir tırın işlemini bir dakika 20- 25 saniyede gerçekleştirdiğimizi görüyoruz."