GetirÇarşı ile mahalle esnafını da sisteme dahil ediyor

Türkiye'nin milyar dolar değerlemeyi aşarak ilk unicorn'larından biri olan Getir, yeni bir markayı daha hayata geçiriyor. Getir Çarşı adı verilen uygulama, mahalle esnafı için kurulacak. 300 kişilik kadro ile işe başlayacaklarını belirten Getir kurucu ortağı Tuncay Tütek, 2 milyon esnafı hedeflediklerini belirtti.Kasaptan manava, marketten şarküteriye kadar birçok işletmeyi hedeflediklerini belirten Tütek, "Dünyada ilk kez ortalama 10 dakikada market ürünleri teslimat modelini 2015'te başlatan Getir, yeni hizmeti GetirÇarşı ile market, şarküteri, manav, kasap, kuru yemişçi, pet shop gibi işletmeleri kullanıcılarıyla buluşturuyor. 30 Haziran'a kadar esnaftan bir ücret talep edilmeyecek" diye konuştu.Esnafın dijitalleşen dünyaya dahil olarak daha fazla iş yapmasına olanak sağlamayı hedeflediklerini anlatan Tütek, "Bu vesileyle 2 milyonu aşkın işletmeyi GetirÇarşı hizmetimize üye olmaya davet ediyoruz. Özellikle pandemi nedeniyle zorlu günler yaşayan mahalle esnafı, GetirÇarşı aracılığıyla ek kazanç sağlayacak" dedi.GETIRÇARŞI, öncelikle İstanbul'da faaliyet gösterecek. Getir kullanıcılarının GetirÇarşı üzerinden mahallelerindeki işletmelerden vereceği siparişler, işletmelerin teslimat hizmetiyle ya da 'Getir Getirsin' seçeneği ile 30-45 dakikada kapılarına ulaşacak. Sisteme daha sonra kuru temizlemeci veya tesisatçı gibi hizmet sağlayıcıları da eklenecek.