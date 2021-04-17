Koruma yardımları 60 milyar lirayı aştı

Salgın sürecinde vatandaşlara 60 milyar liranın üzerinde doğrudan destek ve yardım sağlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında yapılan yardımların miktarını paylaştı. Bakan Selçuk'un, paylaştığı tabloya göre, Sosyal Destek Programı Faz 1'de 2 milyar 111 milyon 254 bin lira, Faz 2'de 2 milyar 316 milyon 10 bin lira, Faz 3'de 2 milyar 61 milyon 527 bin lira ödeme yapıldı. "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası ile 2 milyar 77 milyon 365 bin lira destek sağlandı. Kısa Çalışma Ödeneği ile de 3 milyon 765 bin 541 çalışana 31 milyar 563 milyon 334 bin 292, Nakdi Ücret Desteği ile 2 milyon 548 bin 335 çalışana 10 milyar 240 milyon 917 bin 966 lira, İşsizlik Ödeneği ile bir milyon 48 bin 409 kişiye 5 milyar 634 milyon 259 bin 143 lira ödendi. Normalleşme Desteği olarak da 3 milyon 183 bin 435 çalışana 4 milyar 34 milyon 225 bin 189 lira ödeme yapıldı. ANKARA