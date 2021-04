Ray Sigorta’dan 0-6 yaş arası çocuğu olan aileler için özel trafik sigortası

GENİŞ kapsamlı kasko özellikleriyle 0-6 yaş arası çocuk sahiplerine özel indirimle sunulan Baby on Board Kasko çözümü büyük ilgi gören Ray Sigorta, şimdi de Baby on Board'un avantajlı dünyasını trafik sigortalarına taşıyarak ürün ailesini genişletiyor. Çocuklu ailelerin hem bütçelerine yardımcı olmak hem de güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sigorta güvencesine almak için tasarlanan Baby on Board Kasko ve Trafik Sigortası ürünleri 0-6 yaş çocuğu olan ailelere kasko poliçesinde %25'e, trafik poliçelerinde ise %15'e varan indirim sağlıyor. Her iki ürünün alınması halinde toplamda trafik sigortasında %25'e varan fiyat avantajı sunuyor. Hanede uygun yaş aralığındaki her çocuğun ebeveynlerine ait hususi kullanım tarzındaki araca indirim sağlamasına ek olarak; Baby on Board Kasko poliçesi sahipleri, çocukları 6 yaşını doldurana kadarki dönemi hasarsız geçirdiklerinde kasko yenilemelerinde Baby on Board tarafından sunulan indirimleri de koruma hakkı kazanıyor. Standart ürünlerle bireylerin ihtiyaçlarına temas etmenin güç olduğunu ifade eden Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, "Müşterilerimizin hayatlarına dokunan sigorta ürünlerimizle fark yaratmak için en ince detaya bile önem veriyoruz. Baby on Board ürünlerimizi de, çocukların ihtiyaçlarına odaklı asistans hizmetleri ile zenginleştirmeye devam ediyoruz" dedi.