Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, Emekli bayram ikramiyelerine zam mı geldi, ne kadar? İkramiyelerle ilgili flaş gelişme!

Dini bayramlardan önce yüz binlerce emeklinin hesaplarına yatan bayram ikramiyesi ödeme tarihleri Ramazan ayında da merak edilmeye başlandı. Her sene 1000 TL olan bu ücretin bu sene enflasyona göre artış gösterebileceği müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmişti. Hal böyleyken "Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, Emekli bayram ikramiyelerine zam mı geldi, ne kadar?" soruları gündeme taşındı. İşte Ramazan Bayram ikramiyeleri ile ilgili tüm detaylar…