Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, Emekli bayram ikramiyelerine zam mı geldi, ne kadar? İkramiyelerle ilgili flaş gelişme!

Dini bayramlardan önce yüz binlerce emeklinin hesaplarına yatan bayram ikramiyesi ödeme tarihleri Ramazan ayında da merak edilmeye başlandı. Her sene 1000 TL olan bu ücretin bu sene enflasyona göre artış gösterebileceği müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmişti. Hal böyleyken "Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, Emekli bayram ikramiyelerine zam mı geldi, ne kadar?" soruları gündeme taşındı. İşte Ramazan Bayram ikramiyeleri ile ilgili tüm detaylar…
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Uluslararası Demokratlar Birliği Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK üyelerini kabul eden Erdoğan, yaklaşık 3 yıl önce emeklilere bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü verdiklerini ve bu uygulamayı hemen başlattıklarını hatırlattı.
EMEKLİ İKRAMİYELERİNE İYİLEŞTİRME
Salgın döneminde alınan tedbirler kapsamında en düşük emekli maaşını bin 500 liraya çıkartarak hiçbir vatandaşın mağdur duruma düşmemesini sağladıklarını ifade eden Erdoğan, göreve geldiklerinde emekli maaşlarının 66 liradan başladığını hatırlatarak, emeklilerin bugün tarihlerinin en iyi gelir seviyesine sahip olduğunu, bunu da yeterli görmediklerini, ülkenin imkanlarının genişlemesine paralel olarak emeklilerin şartlarını daha da iyileştirmeye hazırlandıklarını söyledi.
Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün, ikramiyelere enflasyon oranında artış yapılacak olmasından dolayı bütün emekliler adına Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.
Artışın geçmişe dönük işletilmesini talep eden Ergün, "İkramiyenin ödenmeye başlandığı tarihten itibaren aylıklara 6 ayda bir yapılan zam ikramiyeye de uygulansın. İlk 6 ayda bayram öncesinde ödenecek ikramiye bin 545 lira olsun" dedi.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ TARİHİ BELLİ Mİ?
Bilindiği üzere emekli bayram ikramiyesi bayramdan önce ödeniyor. Bu yıl ödemenin ne zaman yapılacağı henüz resmi olarak açıklanmasa da Ramazan Bayramı tarihi göz önüne alındığında ödemelerin Mayıs ayının ilk 10 gününde yapılacağı tahmin ediliyor.
Emekliye Ramazan Bayramı İkramiyesi: 10-12 Mayıs 2021
Emekliye Kurban Bayramı İkramiyesi: 12-16 Temmuz 2021 tarihlerinde ödeme yapılması bekleniyor