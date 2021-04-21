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Giriş Tarihi: 21.4.2021

Beyaz eşya satışları olumlu sürüyor

Beyaz eşya satışları olumlu sürüyor
BEYAZ eşya satışları 2021 yılının ilk 3 ayında artmaya devam etti. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği'ne (TÜRKBESD) üye firmaların 6 ana üründe toplam beyaz eşya satışları Ocak-Mart ayları arasında 2020 yılının aynı dönemine oranla yüzde 29 oranında arttı. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği Başkanı Can Dinçer, "Özellikle Türkiye'deki satışlarımızda çok başarılı bir ivme söz konusu. Ocak-Mart arasında geçen yılın aynı dönemine göre satışlarımız yüzde 40 oranında arttı. İhracatımız da aynı dönemde yüzde 26 oranında arttı. İç satış ve ihracat olmak üzere 6 ana ürün grubundaki toplam satışlarımız bir önceki yıla göre yüzde 29 artışla 8.521.513 adet olarak gerçekleşti" dedi.
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Beyaz eşya satışları olumlu sürüyor
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