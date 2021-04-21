Son dakika haberi: Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ilk açıklama! İhracat mesajı...

Muş, ilk mesajında şu ifadeleri kullandı:

"ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPMAYA GAYRET EDECEĞİZ"

"Türkiye'nin ihracatının artırılması ve ekonomik büyüklüğünün, refah seviyesinin yükselmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret edeceğiz. Tek amacımız var 84 milyonun refahını yükseltmek."