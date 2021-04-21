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Giriş Tarihi: 21.4.2021 12:03 Son Güncelleme: 21.4.2021 12:13

haberi: 'tan ilk açıklama! mesajı...

Son dakika haberi: Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ilk açıklama! İhracat mesajı...

haberi... , "Türkiye'nin ihracatının artırılması ve ekonomik büyüklüğünün, refah seviyesinin yükselmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret edeceğiz. Tek amacımız var 84 milyonun refahını yükseltmek." dedi.

Son dakika haberi... Ticaret Bakanlığına atanan Mehmet Muş, ilk açıklamasını Meclis'te gazetecilere yaptı. Muş, göreve getirileceğinin bilgisinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendisi ile paylaşıldığını söyledi.

Muş, ilk mesajında şu ifadeleri kullandı:

"ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPMAYA GAYRET EDECEĞİZ"

"Türkiye'nin ihracatının artırılması ve ekonomik büyüklüğünün, refah seviyesinin yükselmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret edeceğiz. Tek amacımız var 84 milyonun refahını yükseltmek."

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Son dakika haberi: Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ilk açıklama! İhracat mesajı...
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