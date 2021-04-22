CHP çaresizce dezenformasyon yapıyor

CUMHURBAŞKANI Başdanışmanı Cemil Ertem, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sürdürdüğü "128 milyar dolar nerede?" şeklindeki kirli provokasyonuna sosyal medya hesabından yanıt verdi. 128 milyar dolar meselesinin CHP'nin çaresizce yürüttüğü dezenformasyon süreçlerinden birisi olduğunu belirten Ertem, "Buhar olmuş" ya da "Birilerine satılmış" bir rezervin bulunmadığını ifade etti. Ertem, "Kaldı ki açık bir ekonomide hele ki merkez bankası dalgalı kur rejimi uyguluyorsa brüt rezerv her an değişir, onun için böyle bir kesin rakama ulaşmak model gereği imkansızdır" dedi. "IMF'ci Faik'e anlatır gibi anlatacağım" diyen Ertem, Merkez Bankası bilançosunun şirket bilançosu gibi okunamayacağını anlatarak, şöyle konuştu: "Rezervlerin aktif karşılığı, dalgalı kur rejimi gereği, aynı zamanda, ödemeler dengesi bilançosunda da okunabilir. Yani rezerv kaybolmaz ülke bilançosunda yer değiştirir. Dalgalı kur rejiminde merkez bankaları kur hedeflemez ama olağanüstü dönemlerde kurdaki büyük dalgalanmaları ve spekülatif atakları önlemek için piyasaya doğrudan ve/veya dolaylı olarak müdahale ederler."