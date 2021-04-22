(KÇÖ) Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği son durum nedir, ne zaman bitecek?

Kısa çalışma ödeneği ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde sona eren uygulamanın uzatılacağına dair henüz bir gelişme yokken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konuya yönelik açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık. Turizm sektöründe mayısta sona erecek KDV indirimlerinin haziran sonuna kadar devam etmesine karar verdik." dedi. Böylelikle Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Kısa çalışma ödeneği ne zaman kadar uzatıldı? Soruları yanıt buldu!

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI, NE ZAMAN BİTECEK?

Koronavirüs pandemisi sebebiyle ekonomik sıkıntı çeken vatandaşlara kısa çalışma ödeneği verilmeye devam ediliyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa çalışma ödeneğinin uzatıldığını duyurdu.

Erdoğan: "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık." Dedi.