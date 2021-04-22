Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Galata Wind halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek? Galata Wind halka arz sonuçları bekleniyor!
Giriş Tarihi: 22.4.2021 13:29

Galata Wind halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek? Galata Wind halka arz sonuçları bekleniyor!

Galata Wind halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek? Galata Wind halka arz sonuçları bekleniyor!

Doğan Holding’e ait olan paylarını halka arz edecek olan Galata Wind için talep toplama süreci sona ermişti. Bu kapsamda küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar “Galata Wind halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek?” sorusuna ilişkin yanıtı araştırmaya başladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada Bir lot payın nominal değeri 1 TL olup, 1 TL nominal değerli paylar 5,06 TL'den satışa sunulacağı ifade edilmişti. Şimdi ise gözler Galata Wind halka arz sonuçları için gelecek açıklamaya çevrildi. İşte hisse fiyatı ve borsada işlem göreceği tarihe dair tüm gelişmeler…

Galata Wind halka arz sonuçları için bekleyiş sürüyor. 15-16 Nisan 2021 tarihleri aralığında talep toplama süreci sona eren şirketin nominal 1,1 milyar TL talep geldiği bildirilirken planlanandan 8 kat fazla talep alındığı ifade edildi. "Galata Wind halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek?" soruları bu noktada binlerce kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Galata Wind halka arz sonuçları için henüz bir tarih açıklaması bulunmuyor.

GALATA WİND ENERJİ HALKA ARZ EDİLİYOR

Galata Wind Enerji halka arz ile ilgili Doğan Holding'ten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada "Yenilenebilir enerji alanında güneş ve rüzgâr kaynaklarıyla elektrik üretimi yapan, toplamda 269 MW kurulu güce sahip doğrudan bağlı ortağımız Galata Wind Enerji A.Ş.'nin sermayesini temsil eden hisselerinin kayda alınması ve halka arz başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Doğrudan bağlı ortaklığımız Galata Wind Enerji A.Ş.'nin tamamı ödenmiş toplam 534.791.457,65 Türk Lirası sermayesini temsil eden tamamı nama yazılı ve 1 Kuruş itibari değerdeki toplam 53.479.145.765 adet paylarından, toplam sermayesinin %25'ine karşılık gelen 13.369.787.000 adet payları halka arz edilecektir.

Ayrıca buna ilave olarak, Galata Wind Enerji A.Ş.'nin toplam sermayesinin %5'ini temsil eden 2.673.957.000 adet payları da "ek satış hakkı" kapsamında halka arza konu edilebilecektir. Bu itibarla "ek satış hakkı" kullanımı dahil, Galata Wind Enerji A.Ş.'nin toplam sermayesinin %30'unu temsil eden 16.043.744.000 adet payları halka arz kapsamında olacaktır." denildi.

GALATA WİND HALKA ARZ BORSA KODU

Galata Wind Enerji A.Ş. ("GWIND") payları Borsa İstanbul A.Ş. "Yıldız Pazar"da işlem görecektir.

GALATA WİND ENERJİ HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

Galata Wind Enerhi halka arz talep toplama taihleri 15-16 Nisan 2021 olarak belirlendi.

GALATA WİND ENERJİ HALKA ARZ HİSSE FİYATI

Bir lot payın nominal değeri 1 TL (100 ADET 1 KR DEĞERİNDE PAY) olup, 1 TL nominal değerli paylar 5,06 TL'den satışa sunulacaktır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Galata Wind halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek? Galata Wind halka arz sonuçları bekleniyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA