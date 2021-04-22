Haberler Ekonomi Haberleri Galata Wind halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek? Galata Wind halka arz sonuçları bekleniyor!

Giriş Tarihi: 22.4.2021 13:29

Galata Wind halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek? Galata Wind halka arz sonuçları bekleniyor!

Doğan Holding’e ait olan paylarını halka arz edecek olan Galata Wind için talep toplama süreci sona ermişti. Bu kapsamda küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar “Galata Wind halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek?” sorusuna ilişkin yanıtı araştırmaya başladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada Bir lot payın nominal değeri 1 TL olup, 1 TL nominal değerli paylar 5,06 TL'den satışa sunulacağı ifade edilmişti. Şimdi ise gözler Galata Wind halka arz sonuçları için gelecek açıklamaya çevrildi. İşte hisse fiyatı ve borsada işlem göreceği tarihe dair tüm gelişmeler…

Galata Wind halka arz sonuçları için bekleyiş sürüyor. 15-16 Nisan 2021 tarihleri aralığında talep toplama süreci sona eren şirketin nominal 1,1 milyar TL talep geldiği bildirilirken planlanandan 8 kat fazla talep alındığı ifade edildi. "Galata Wind halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek?" soruları bu noktada binlerce kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Galata Wind halka arz sonuçları için henüz bir tarih açıklaması bulunmuyor.

GALATA WİND ENERJİ HALKA ARZ EDİLİYOR Galata Wind Enerji halka arz ile ilgili Doğan Holding'ten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada "Yenilenebilir enerji alanında güneş ve rüzgâr kaynaklarıyla elektrik üretimi yapan, toplamda 269 MW kurulu güce sahip doğrudan bağlı ortağımız Galata Wind Enerji A.Ş.'nin sermayesini temsil eden hisselerinin kayda alınması ve halka arz başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.