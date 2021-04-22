Selçuk Bayraktar kritik tarihi açıkladı: Milli İnsansız Savaş Uçağı geliyor...

"YAZILIMINA VAKIF DEĞİLİZ"



F-35'lerin bize verilmemesinin bugün dezavantaj gibi gözükse de ileri de milli savunma sanayii için en hayırlı işlerden biri olabileceğinin altını çizen Bayraktar, F-35'lerin dezavantajlarını anlattı. Bayraktar açıklamasında şunları kaydetti:

*Yurt dışından tedarik edeceğimiz yazılımına tümüyle vakıf olamadığımız dijital bilgisayarların yönettiği, pilotun bastığı tetiğin ne yapıp yapmayacağına karar veren yabancı görev bilgisayarı ve yazılımı olan böylesine bir sistem, bizi bağımsız kullanım açısından ciddi kısıtlamalara maruz bırakabilir.