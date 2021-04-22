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Giriş Tarihi: 23.4.2021 00:19

Son dakika: haziran ayının sonuna kadar uzatıldı

Son dakika: Kısa Çalışma Ödeneği haziran ayının sonuna kadar uzatıldı

Son dakika haberleri: 'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla haziran ayı sonuna kadar uzatıldı

Son dakika haberleri: Kısa Çalışma Ödeneği Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Haziran sonuna kadar uzatıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda; "Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanana işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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Son dakika: Kısa Çalışma Ödeneği haziran ayının sonuna kadar uzatıldı
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