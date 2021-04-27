İGA'dan "Tam kapanma" açıklaması! Yurt içi uçuşlarda seyahat izin belgesi zorunlu...

İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar vatandaşlarımızın şehirlerarası seyahatlerine zorunlu haller dışında izin verilmeme kararı alınmıştır. Yolcularımız, zorunlu seyahat hallerini belgelendirmek kaydıyla e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığına ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden valilik/kaymakamlık bünyesinde oluşturulan seyahat izin kurullarından izin alarak seyahat edebileceklerdir."