Son dakika | Kripto para işi çiftliğe de sıçradı!

İlmen'in "tosuncuk" olarak bilinen Mehmet Aydın gibi Çiftlikbank benzeri bir site kurduğu, orada hayvan, sanal yumurta ve süt sattığı, siteye üye olan binlerce insanı mağdur ettiği belirlendi. Baha İlmen'in, 'İsmet Sarçın' ismiyle sahte kimlik çıkartıp siteler kurarak, piyasayı dolandırdığı tespit edildi.