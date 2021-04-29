Halil Uluer trafik kazasında vefat etti

Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit Akmeşe mevkisinde önceki gün meydana gelen trafik kazasında Nevşehir Kazakistan Fahri Konsolosu iş Halil Uluer (52) ve eşi Fatma Uluer hayatını kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dijital yol bilgilendirme tabelasının bulunduğu direğe çarpan otomobilde bulunan Zebrano Mobilya'nın sahibi Ahmet Demirhan olay yerinde, eşi Ayşe Demirhan da ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şoförünün izinli olması nedeniyle otomobili Halil Uluer'in kullandığı öğrenildi. Uluer ve eşi memleketleri Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı. Uluer çiftinin cenazeleri Taşlıbel Mezarlığı'nda toprağa verildi.TİCARETLE uğraşan Nevşehirli bir ailenin üçüncü erkek çocuğu olarak dünyaya gelen Halil Uluer, turizm sektörü başta olmak üzere havacılık, denizcilik, yazılı ve görsel medya ile mağaza işletmeciliği olmak üzere 8 şirketin yönetim kurulu başkanıydı. Uluer, Kapadokya'daki sıcak hava balonculuğunun ilk adımlarını kurduğu Anatolian Balloons ile atmıştı.