Yolcu360’a 6 milyon $ yatırım

SilikonVadisi'nden yola çıkan ve kuruluşundan kısa bir süre sonra hikâyesini Türkiye'den devam ettirme kararı alan Yolcu360, şimdi de dünyaya açılmak ve unicorn olmak için çok önemli bir adım attı. Araç kiralama platformu Yolcu360, yeni hedefleri için 30 milyon dolar değerleme ile hisselerinin yüzde 20'si karşılığında Eksim Holding'e bağlı Eksim Ventures'tan 6 milyon dolarlık Seri A Yatırımı aldı. 28 Nisan'da online gerçekleşen yatırım lansmanında basın mensupları ile bir araya gelen Eksim Holding Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Uğur Mutluhan Oruncak ve Yolcu360 CEO'su Umut Yıldırım, yatırım sonrası için markanın vizyonunu ve büyüme hedeflerini paylaştılar.Yolcu360, 2020'de, son dört yıldaki yüzde 10 bin 632 rekor büyüme oranıyla Deloitte Technology Fast 50 Türkiye 2020 birincisi olarak Türkiye'nin en hızlı büyüyen teknoloji girişimi seçilmişti. Yolcu360, 2020 yılında 22 milyon ziyaretçiye ulaşan dev bir operasyon haline geldi. Herkesin istediği anda, istediği yerde ve istediği model kiralık araca ulaşabilmesini "Araç kiralamak ne kolaymış!" mottosuyla hayata geçirmeyi başardıklarını anlatan Yolcu360 CEO'su Umut Yıldırım, Yolcu360'ın araç kiralama sektörüne, rekabet edilecek yeni kulvarlar açan bir 'oyun değiştirici' olarak son derece özgün yaklaşımlar kazandırdığını şöyle anlattı: "Yolcu360 ihtiyaçlardan yola çıkarak hayata geçirilmiş bir sistem. Türkiye'de ehliyeti olan her 10 kişiden altısının aracı yok, bize göre almasına da gerek yok. Artık Yolcu360 var. Birkaç tıkla bir dakikanın altında istenilen aracın, istenilen lokasyonda ve istenilen zamanda kiralanabilmesini sağlıyoruz. Türkiye'de 2 binden fazla lokasyonda 100 bin araç ile hizmet veriyoruz."Eksim Ventures yatırım platformu, yalın ve kullanıcı dostu özelliklerini koruyarak teknolojik yatırımları hızlandırmayı hedefliyor. Platformun fonksiyonel özellikleri genişletilirken, yeni ürün ve lokasyon girişlerinin, arama süreçlerinin, B2C yerelleştirilme seçeneklerinin, mobil uygulama ve dünya çapında giderek daha yaygın hale gelen kullan-bırak sistemi hazırlıklarının tamamlanması 2021 hedefleri arasında ilk sıraları alıyor.YOLCU360'IN 2017 yılında 700 bin tekil ziyaretçisi varken bu sayının 2020'de rekor bir büyüme ile 22 milyona ulaştığını belirten Umut Yıldırım, gelirlerinin de bu sayılara paralel olarak büyüdüğünü ifade etti. 2017 yılında 6 milyon TL olan gelirlerin 2020'de 100 milyon liraya yükseldiğini belirten Yıldırım, 2022'de 500 milyon TL'yi aşan bir gelir beklentisi içinde olduklarını söyledi. Yıldırım, bu büyümenin en önemli nedeninin sağlam bir teknolojik altyapı ve sistemsel işleyiş ile birlikte, Yolcu360 ekibinin misafirlerinin her türlü ihtiyacını çözmek konusundaki saplantılı düzeydeki hassas tutumu olduğunun altını bir kez daha çizdi.