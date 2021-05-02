FİBA, Gelecek Varlık’ı halka arz edecek

FİBAGrubu şirketlerinden Gelecek Varlık, şirket paylarının halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu. 2020 yılı sonu itibarıyla, devir aldığı alacaklardan bugüne kadar 3.8 milyar TL tahsilat gerçekleştiren şirket, 2021 ilk çeyreğinde tahsilat tutarını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artırdı. Gelecek Varlık Genel Müdürü Sezin Ünlüdoğan, "FİBA Grubu'nun finans sektöründeki deneyimi ve Gelecek Varlık'ın 15 yıllık başarılı geçmişi ile hisselerimizi halka arz etmeyi planlıyoruz. Türkiye'de çok güçlü bir bankacılık sistemi ve varlık yönetimi sektörü olduğu kanaatindeyiz" dedi.