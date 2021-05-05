Kalekim halka arzla şirket alacak

Halka arz onayı alarak 6-7 Mayıs'ta talep toplayacak olan Kalekim, elde edeceği geliri şirket satın almasına harcayacak. Kalekim'in halka arzı ile birlikte şirketlerin yılbaşından bu yana hisse senedi yatırımcısından topladığı kaynağın büyüklüğü 7 milyar TL'yi geçmiş olacak. Önceki yılın tamamında bu gelir sadece 1.2 milyar TL'ye ulaşmıştı. Ak Yatırım liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 60-70'ini yurtiçinde şirket satın alma önceliğine harcayacaklarını belirten şirketin Genel Müdürü Timur Karaoğlu, "Şirket satın almaları gerçekleşmezse yeni fabrika yatırımı yapacağız. Onun dışında yüzde 25-35 arasında da yurtdışı büyümeye harcayacağız. İlgilendiğimiz ülkelerden biri de Pakistan" dedi.Kalekim'in satış gelirlerini pandemiye rağmen yüzde 37.9 artırdıklarını ve 526 milyon TL'ye çıkardıklarını belirten Timur Karaoğlu, "2020 sonu itibarıyla özkaynaklarımız 239 milyon TL, yıllık net kârımız da 84 milyon TL oldu" dedi. Kale Holding CFO'su Haluk Alperat ise, "Yurt içinde, inşaat malzemeleri sektöründe mevcut ürün portföyüne katkı sağlayacak ve yurt içi büyümesini destekleyecek beton katkısı, boya, poliüretan ve epoksi alanlarında yeni şirket satın alma veya yeni fabrika yatırımları noktasında planlarımız var. Yurt dışındaki mevcut yatırımlarımızı destekleyerek, farklı coğrafyalarda da yerel üretim tesisleri kurarak, büyümeyi amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.KALE Holding CFO'su Haluk Alperat, Kalekim'in ardından grup şirketlerinde başka halka arzlar da planladıklarını belirterek, "Kale Seramik ve Kale Havacılık halka arzları da gündemimizde" dedi.