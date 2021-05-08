SON DAKİKA! Nakdi Ücret Desteği ödemeleri için tarih belli oldu!

Son dakika haberi...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından Nakdi Ücret Desteği ödemeleri için tarih verdi.

Bakan Bilgin yaptığı açıklamada, "Nisan ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerini 10 Mayıs'ta yapıyoruz. Ödemeler vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacak, IBAN bilgileri eksik veya hatalı olan vatandaşlarımız ise ödeneklerini PTT üzerinden alabilecekler" dedi.

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