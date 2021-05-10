2021’de tarihi satış rekoru hedefliyor

Türkiye'deMart 2019'dan itibaren PSA Grup bünyesinde faaliyet göstermeye başlayan Citroen, 2021'de rekor satış hedefliyor. Markanın baştan aşağı yenilenen C4 modelinin online düzenlenen basın toplantısında konuşan Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, yıl sonu satış hedeflerinin 40 bin adet olduğunu söyledi. 2021'de pandemi şartlarına rağmen bu hedefi koruduklarını ifade eden Alkım, "Citroen'in bütün Türkiye'deki faaliyet yılları içerisindeki en büyük satış performansını bu sene gerçekleştireceğiz.Daha önceki yıllarda markanın satışları 30-32 bin adetlerin üzerine çıkmadı" dedi. C4'ün lansmanının tam kapanma dönemine gelmesine rağmen, Citroen bayilerinin evlerinden hizmet vermeye devam ettiklerini kaydeden Alkım, şöyle devam etti: "Online satış platformunu C4 lansmanıyla birlikte devreye aldık. Müşterilerimiz site üzerinden istedikleri aracın versiyonunu, rengini, opsiyonunu, bayisini, nereden teslim almak istediğini seçebilecek ve ufak bir kaparoyla da rezervasyonunu gerçekleştirebilecek. Bu rezervasyonlara paralel olarak bayilerimizde araç teslim ve tahsilatları gerçekleştireceğiz. Yıl sonu satış hedefimiz 4 bin adet. Toplam satışlarımızın yüzde 10'u C4 olacak."Türkiye'de tüketicilerin son teknolojilere ilgili olduğunu söyleyen Alkım, elektrikli otomobil talebinin her geçen gün arttığını kaydetti. Alkım, bu doğrultuda C4'ün elektrikli versiyonunu yılın son çeyreğinden itibaren tanıtmayı planladıklarını açıkladı.